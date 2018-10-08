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В Краснодаре родителям разрешат требовать с детей алименты, не дожидаясь пенсионного возраста

Вчера, 13:01

С предложением сократить возраст, который дает россиянам право требовать от детей алименты на содержание, выступили народные избранники.

 

В Краснодаре родителям разрешат требовать с детей алименты, не дожидаясь пенсионного возраста


 

Стоит отметить, что в данному случае речь идет лишь о нетрудоспособных гражданах, сообщает «Парламентская газета».

 

Автор проекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предложил внести правки, учитывая увеличение пенсионного возраста в стране. Напомним, что отныне на заслуженный отдых россияне будут уходить в 60 и 65 лет.

 

 

Если правки будут приняты, то право на получение алиментов сохранится за россиянами в том же возрасте, что и сейчас — для женщин это 55 лет, а для мужчин 60 лет.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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