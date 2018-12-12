Неожиданное решение по пенсионной реформе приняли в Госдуме

Решение о повышении пенсионного возраста группа депутатов Госдумы намерена обжаловать вКонституционном суде.

Инициатора иска выступили депутаты фракции КПРФ. Именно они составили обращение. Под ним подписались все парламентарии, за исключением представителей «Единой России», сообщает «Коммерсант».

Депутаты уверены, что законопроект о повышении пенсионного возраста нарушает конституционность четвёртой иседьмой статей закона «Овнесении изменений вотдельные законодательные актыРФ повопросам назначения ивыплаты пенсий». В частности, пункт 55 Конституции РФ запрещает принимать законы, которые«отменяют или умаляют права исвободы»граждан, сообщает «ВашГород».

Депутаты отмечают, что принятый законопроект может в данном случае распространяться лишь на тех, кто лишь начинает свой трудовой путь, но никак не тех, кто уже приблизился к пенсии.

Читайте также:

Источник:Privet-Rostov.ru