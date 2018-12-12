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Неожиданное решение по пенсионной реформе приняли в Госдуме

12-12-2018, 11:56

Решение о повышении пенсионного возраста группа депутатов Госдумы намерена обжаловать вКонституционном суде.

 

Неожиданное решение по пенсионной реформе приняли в Госдуме


Инициатора иска выступили депутаты фракции КПРФ. Именно они составили обращение. Под ним подписались все парламентарии, за исключением представителей «Единой России», сообщает «Коммерсант».

 

Депутаты уверены, что законопроект о повышении пенсионного возраста нарушает конституционность четвёртой иседьмой статей закона «Овнесении изменений вотдельные законодательные актыРФ повопросам назначения ивыплаты пенсий». В частности, пункт 55 Конституции РФ запрещает принимать законы, которые«отменяют или умаляют права исвободы»граждан, сообщает «ВашГород».

 

Депутаты отмечают, что принятый законопроект может в данном случае распространяться лишь на тех, кто лишь начинает свой трудовой путь, но никак не тех, кто уже приблизился к пенсии.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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