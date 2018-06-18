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Песков прокомментировал сбор подписей в сети против повышения пенсионного возраста

Вчера, 15:40

Владимир Путин не участвует в обсуждении вопроса.

 


Глава государства на данном этапе не участвует в обсуждении пенсионной реформы. В связи с этим направлять петиции в его адрес преждевременно. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 

- Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения (законопроекта в Госдуму) подключатся эксперты в Думе,— сказал Песков.

 

Пока окончательного решения принято не было Песков посоветовал россиянам не тревожить президента по вопросам повышения пенсионного возраста.

 

- В администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертизы,- сообщает«Интерфакс».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru




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