Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеров

Индексации пенсий для работающих пенсионер проводится не будут.

О решении правительства сообщил первый вице-премьер России, министр финансовАнтон Силуанов. Чиновники считают, что зарплаты работающих пенсионеров растут слишком большими темпами.

- Поэтому вкабмине считают, что индексировать пенсии работающим ненужно, -сообщаетinfox.ru.

Министр отметил, что всю «накопленную индексацию» работающим пенсионерам учтут, когда работающие пенсионеры уйдут назаслуженный отдых.

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Источник:Privet-Rostov.ru