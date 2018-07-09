Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеров
Индексации пенсий для работающих пенсионер проводится не будут.
О решении правительства сообщил первый вице-премьер России, министр финансовАнтон Силуанов. Чиновники считают, что зарплаты работающих пенсионеров растут слишком большими темпами.
- Поэтому вкабмине считают, что индексировать пенсии работающим ненужно, -сообщаетinfox.ru.
Министр отметил, что всю «накопленную индексацию» работающим пенсионерам учтут, когда работающие пенсионеры уйдут назаслуженный отдых.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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