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Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеров

9-07-2018, 22:01

Индексации пенсий для работающих пенсионер проводится не будут.

 


О решении правительства сообщил первый вице-премьер России, министр финансовАнтон Силуанов. Чиновники считают, что зарплаты работающих пенсионеров растут слишком большими темпами.

 

- Поэтому вкабмине считают, что индексировать пенсии работающим ненужно, -сообщаетinfox.ru.

 

Министр отметил, что всю «накопленную индексацию» работающим пенсионерам учтут, когда работающие пенсионеры уйдут назаслуженный отдых.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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