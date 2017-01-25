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В России ужесточат наказание для педофилов

25-01-2017, 11:36

Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против детей. Для этого создана специальная рабочая группа, которую возглавила зампред Госдумы Ирина Яровая.

 

 

Парламентарии хотят сделать так, чтобы педофилы не смогли больше уходить от ответственности, а дети и общество были надёжно защищены от рецидивов с их стороны, сообщает Лайф.ру.

Свою лепту в разработку закона внесут специалисты Минздрава, МВД, Следственного комитета, Минюста, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.



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