В России ужесточат наказание для педофилов
Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против детей. Для этого создана специальная рабочая группа, которую возглавила зампред Госдумы Ирина Яровая.
Парламентарии хотят сделать так, чтобы педофилы не смогли больше уходить от ответственности, а дети и общество были надёжно защищены от рецидивов с их стороны, сообщает Лайф.ру.
Свою лепту в разработку закона внесут специалисты Минздрава, МВД, Следственного комитета, Минюста, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.
В России хотят отменить бумажные деньгиГород
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодексаКриминал
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГОТранспорт
В России могут ограничить время работы торговых центровИнфраструктура
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
Собака - убийца оторвала 2-летнему мальчику пол лицаПроисшествия
Разгневанный отец больше месяца возил больного ребёнка в сумкеКриминал
Власти хотят привлекать родителей к ответственности за отказЗдоровье
В Сочи будут искать несовершеннолетних в барах и на концертныхОбщество
Пьяный россиянин размахивал гениталиями перед полицейскимиОбщество
Путин подписал «жесткие законы» ЯровойГород
Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нетИнфраструктура
За оскорбление властей могут ввести штраф 1 миллион рублейОбщество
Россиянам советуют запасаться продуктамиГород
Депутаты предложили запретить в стране выпускные балыСобытия
Депутаты предлагают сократить рабочий день россиянГород
В России хотят запретить аренду квартирГород
Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнегоГлавное
У Путина предлагают конфисковать имуществоГород
Ребёнок на час: родители сдавали дочь в аренду через сайт объявленийПроисшествия
«Охотники за педофилами» зарабатывали на страхе своих жертвКриминал
Ученые научились читать мысли человека в реальном времениГород
Детей продавали на органы — подробностиКриминал
Искать нарушителей «детского закона» в Краснодаре будут с 20.00Город
В России за преступления средней тяжести предлагают отправлять в армиюГород
У водителей появится новый штраф суммой 10 тысяч рублейТранспорт
Шестеро детей найдены убитыми и расчленёнными в квартире в НижнемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
За распитие спиртного на улице серьезно накажут рублемКриминал
В России заработал Национальный центр поиска пропавших детейГород
«К организации работы переправы максимально приложены усилия и соГород
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчикамиТранспорт
В Госдуме предложили запретить мелкий шрифт в договорахГород
Алкоголь будут продавать только в спецмагазинахКриминал
СКР перечислил все возможные причины убийства Бориса НемцоваКриминал
Детских врачей в России хотят ликвидироватьПроисшествия
В России запретят странные имена для детейСобытия
Медосмотры перед детсадом и школой отменяютГород
Депутаты "перекроют кислород" должникамГлавное
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал