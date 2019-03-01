Пенсии хотят передавать по наследству в Краснодаре
С инициативой выступила группа депутатов.
Суть инициативы разрешить россиянам передавать по наследству страховую пенсию, передает РИА «Новости».
Законопроект рассмотрели сегодня 21 февраля. Депутаты предложили установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» по наследству. Правительство будет каждый год устанавливать возраст, по достижению которого россиянин или его наследник получит право на страховую пенсию. Возраст будет устанавливаться по формуле: ожидаемся продолжительность жизни + 5 лет.
Таки образом они хотят мотивировать россиян делать взнося в ПФР.
Источник: Privet-Rostov.ru
В Краснодаре хотят ввести штрафы за эвакуацию автомобилей безТранспорт
Стало известно какие льготы появятся в Краснодаре с 1 январяГлавное
Госдума придумала новый штраф для водителей в КраснодареТранспорт
В Краснодаре могут сократить рабочий день из-за пенсионной реформыГлавное
Пенсионный фонд РФ «кинул» россиянина на деньгиГлавное
Новые законы вступают в силу в России с 1 августаСобытия
Как изменится жизнь россиян с 1 августаГород
Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеровОбщество
Доживут сильнейшие: в России определяются с пенсионным возрастомГлавное
Новый закон: Власти начнут «заглядывать в кошельки» неработающихГлавное
Россиянам могут начать выплачивать процент от нефтяных доходов страныГород
Что изменится в жизни россиян в апрелеГлавное
Кошелек российских пенсионеров немного потяжелеет со следующего месяцаОбщество
В России закончились деньги на пенсиюОбщество
Накопительные пенсии жителей Краснодара хотят заморозить до 2021 годаОбщество
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсииОбщество
В закон об ОСАГО хотят внести очередные измененияТранспорт
Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии.События
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии поОбщество
В России хотят поднять призывной возрастОбщество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянамОбщество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянамОбщество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,Город
На 500 рублей увеличится пенсия в РоссииОбщество
В России снова поменяли концепцию пенсионной реформыОбщество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 годуОбщество
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсиюСобытия
Депутаты предложили запретить в стране выпускные балыСобытия
Депутаты предлагают сократить рабочий день россиянГород
Готовится проект пенсионной реформы: россиян заставят работать до 65Общество
В России приняли закон о повышении пенсионного возрастаГород
Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиянГород
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 годуГород
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
Чиновникам хотят повысить пенсионный возрастГород
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсииГород
Тарифы ОСАГО хотят "заморозить"Транспорт
Правительству РФ могут разрешить ограничивать оптовые цены на продуктыГород
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия