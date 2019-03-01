Пенсии хотят передавать по наследству в Краснодаре

С инициативой выступила группа депутатов.

Суть инициативы разрешить россиянам передавать по наследству страховую пенсию, передает РИА «Новости».

Законопроект рассмотрели сегодня 21 февраля. Депутаты предложили установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» по наследству. Правительство будет каждый год устанавливать возраст, по достижению которого россиянин или его наследник получит право на страховую пенсию. Возраст будет устанавливаться по формуле: ожидаемся продолжительность жизни + 5 лет.

Таки образом они хотят мотивировать россиян делать взнося в ПФР.

Источник: Privet-Rostov.ru