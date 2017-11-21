В России закончились деньги на пенсию

Бывший министр финансов Алексей Кудрин выступил с неожиданным заявлением – у правительства закончились деньги, предназначенные для выплат пенсий.

Такое заявление экс - министр сделал в интервью журналистам «Аргументы и Факты». Алексей Кудрин напомнил, что год назад правительство впервые нарушило данные обязательства и не проиндексировало пенсии. Вместо этого пенсионерам дали разовую выплату по 5 тысяч рублей. На данный момент в кулуарах власти обсуждают ограничение выплат работающим пенсионерам. По мнению экс-чиновника, все это говорит о том, что денег у правительства нет.

- Повышение пенсионного возраста — необходимая мера, связанная с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая «жесткая посадка» для человека, который выходит на пенсию, — процитировали журналисты «АИФ» главу совета ЦСР.

При этом Министерство труда опровергли информацию о том, что в стенах ведомства обсуждается идея повышения минимального трудового стажа для получения пенсии.

Сам Алексей Кудрин предлагает поднять пенсионный возраст для женщин на 8 лет и для мужчин на пять, пишет Privet-Rostov.ru.