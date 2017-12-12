ГИБДД перестанет рассылать письма автовладельцам

Оформление «писем счастья» переложат на другие структуры.

В стенах Государственной Думы готовится новый законопроект, согласно которому структуру ГИБДД отстранят от рассылки писем со штрафами с камер-радаров.

- Что вместо сотрудников ГИБДД постановления будут выносить сотрудники других «госорганов власти». Проект уже принят в первом чтении, - сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что сначала систему внедрят в Москве, а затем в регионах. Согласно первой версии документа полномочия по администрированию штрафов передадут властям регионов. В свою очередь власти должны будут заключить договора со структурой МВД.

Специалисты отмечают, что процедура передачи полномочий может растянуться не на один год.