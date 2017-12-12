ГИБДД перестанет рассылать письма автовладельцам
Оформление «писем счастья» переложат на другие структуры.
В стенах Государственной Думы готовится новый законопроект, согласно которому структуру ГИБДД отстранят от рассылки писем со штрафами с камер-радаров.
- Что вместо сотрудников ГИБДД постановления будут выносить сотрудники других «госорганов власти». Проект уже принят в первом чтении, - сообщает «Коммерсантъ».
Предполагается, что сначала систему внедрят в Москве, а затем в регионах. Согласно первой версии документа полномочия по администрированию штрафов передадут властям регионов. В свою очередь власти должны будут заключить договора со структурой МВД.
Специалисты отмечают, что процедура передачи полномочий может растянуться не на один год.
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