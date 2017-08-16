СМИ: современному поколению можно забыть о выходе на пенсию
Поколению Y, или миллениалам, стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста.
Об этом пишет газета The Sunday Times.
Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон, вероятно, этому поколению не стоит уходить на пенсию.
«Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточно денег для пенсионного обеспечения, но скорее работе, которая позволит нам создать нематериальные активы», — отмечает она.
Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.
Times отмечает, что выход на пенсию — довольно новое явление. Впервые оно полноценно сформировалось в европейских странах в середине XX века.
Однако издание замечает и позитивные стороны перемен. У миллениалов появилась возможность чаще менять работу, а также быть самозанятыми или начинать собственный бизнес, пишет Privet-Rostov.ru.
Миллениалы, или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 года, характеризующееся глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. В России в это поколение принято включать родившихся с 1985 по 2000 годы.
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