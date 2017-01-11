Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодекса

11 января, депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, переводящие побои в отношении родственников в разряд административных правонарушений (в настоящее время уголовно наказуемое деяние).

Автором инициативы стали сенатор Елена Мизулина и депутат Ольга Баталина.

«Если вы шлёпнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребёнка – всё закончится административным наказанием», – привела пример Елена Мизулина.

Стоит отметить, что среди россиян данное нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Люди переживают, что данная мера усугубит ситуацию с семейным насилием. Кроме того, поправки раскритиковали юристы и правозащитники.