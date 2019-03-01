Раздавать бензин бесплатно предложили в Краснодаре

С инициативой выступили сами россияне.

Авторы инициативы считают, что такое решение будет выгодно всем – гражданам, бизнесу и самому государству. Петиция размещена на портале Российской общественной инициативы.

В тексте петиции указано, что топливо для автовладельца является основной страной затрат, поэтому предлагается ввести «норму бесплатного бензина». Такая поддержка автомобилистов положительно скажется, по мнению автора, на положении всего населения России и даст стимул к развитию общества.

Бесплатная норма повысит транспортною мобильность граждан и приведёт к росту ВВП, повысив спрос на автотовары и услуги. Норму автор предлагает рассчитать либо на день, либо на неделю.

- Рост доступности нефтепродуктов для населения обеспечит рост активности населения, его транспортной и трудовой мобильности, — сказано в тексте петиции.

Также автор считает, что бесплатное топливо скажется и на демографической ситуации в стране, так как у мужчин-автомобилистов будет меньше поводов для конфликтов в семье.

На данный момент петицию подписали 156 человек. Чтобы предложение рассмотрели на федеральном уровне, ей нужно набрать не менее 95 тысяч голосов.

Источник: Privet-Rostov.ru