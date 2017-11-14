Некурящим россиянам могут сократить рабочий день
Один из депутатов Госдумы обратился к министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину.
Народный избранник предложил сократить рабочую неделю для некурящих россиян с 40 до 35 часов, об этом сегодня пишет Lenta.ru.
Такой мерой предлагается стимулировать граждан отказываться от курения и переходить на здоровый образ жизни. Подобный опыт есть в странах Европы.
Депутат считает, что такая мера положительно отразится на экономическом состоянии страны, а также на здоровье населения.
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