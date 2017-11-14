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Некурящим россиянам могут сократить рабочий день

14-11-2017, 22:04

Один из депутатов Госдумы обратился к министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину.


Народный избранник предложил сократить рабочую неделю для некурящих россиян с 40 до 35 часов, об этом сегодня пишет Lenta.ru.

Такой мерой предлагается стимулировать граждан отказываться от курения и переходить на здоровый образ жизни. Подобный опыт есть в странах Европы.

Депутат считает, что такая мера положительно отразится на экономическом состоянии страны, а также на здоровье населения.



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