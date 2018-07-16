Регистрация
Важные темы
» » В Краснодаре станет сложнее взять кредит с 1 сентября


В Краснодаре станет сложнее взять кредит с 1 сентября

16-07-2018, 12:03

Центробанк планирует ужесточением условий выдачи кредитов добиться снижения объёма задолженностей надушу населения.

В Краснодаре станет сложнее взять кредит с 1 сентября


Целью ЦБ стоит не только снижение долгов у населения перед банками, но и обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков. ЦБ пересмотрел шкалу коэффициентов риска попотребительским кредитам. Коэффициент будет напрямую зависеть от суммы займа. Так максимальный коэффициент составит 200%. Сейчас максимальный коэффициент -140%. Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.

 

 

- Для кредитов сПСК от10 до15% коэффициент риска составит 100%-130%, созначением 15−20% — от110% до150%, сПСК науровне 20−25% — 120%-180%, созначением 25−30% — от140% до200%,- сообщает «Прайм».

 

Чем больше будет сумма займа, тем выше коэффициент. ЦБ считает, что такая мера позволит сдержать темпы выдачи потребительских кредитов, как следствие, снизить долги перед банками.

 

Читайте также:

Долги россиян до 100 тысяч рублей будут удерживать из зарплаты

 

По новым правилам будут оформлять завещание россияне

 

Россиян ждут большие перемены: Ряд поправок в законодательство по вопросам строительства жилья

 

Киселев заявил, что российские мужчины сами виноваты, что не доживают до пенсии

 

Как сэкономить на ремонте квартир придумали российские чиновники

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 260
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России хотят повысить налоги на излишества

В России хотят повысить налоги на излишества

Общество
Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеров

Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеров

Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Город
Эксперты: 2019 год будет для россиян очень сложным

Эксперты: 2019 год будет для россиян очень сложным

Город
Занимать деньги по новым правилам обяжут жителей Краснодара

Занимать деньги по новым правилам обяжут жителей Краснодара

Город
Платить по-новому: с 1 июня в Краснодаре вступают в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ

Платить по-новому: с 1 июня в Краснодаре вступают в силу новые

Город
Желающим приобрести вторичное жилье в России предстоит изрядно раскошелиться

Желающим приобрести вторичное жилье в России предстоит изрядно

Общество
По новым правилам будут вступать в наследство жители Краснодара

По новым правилам будут вступать в наследство жители Краснодара

Город
Власти придумали как сэкономить на россиянах

Власти придумали как сэкономить на россиянах

Общество
Что изменится в жизни россиян в апреле

Что изменится в жизни россиян в апреле

Главное
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля?

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля?

Главное
Жителям ограничат выдачу кредитов

Жителям ограничат выдачу кредитов

Город
За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупные штрафы

За нелегальную сдачу жилья жителей Краснодара будут ждать крупные

Происшествия
Чиновники планируют избавить жителей Краснодара от лишних трат за услуги ЖКХ

Чиновники планируют избавить жителей Краснодара от лишних трат за

Город
Банки обяжут изменить ипотечные договоры

Банки обяжут изменить ипотечные договоры

Общество
Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКХ

Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКХ

Инфраструктура
В России определились с размером «налога на воздух»

В России определились с размером «налога на воздух»

Инфраструктура
Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Общество
В России пообещали увеличить пенсии

В России пообещали увеличить пенсии

Общество
Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Инфраструктура
Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России

Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России

Транспорт
Отказывающихся копить на пенсию россиян накажут

Отказывающихся копить на пенсию россиян накажут

Общество
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше

Город
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Главное
Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Город
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Общество
Что изменится в жизни россиян с сентября?

Что изменится в жизни россиян с сентября?

Главное
Злостных нарушителей ПДД ждёт существенное удорожание полисов ОСАГО

Злостных нарушителей ПДД ждёт существенное удорожание полисов ОСАГО

Происшествия
Как в июне изменится жизнь россиян

Как в июне изменится жизнь россиян

Главное
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

Город
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Стоимость воды увеличится для россиян в 5 раз

Город
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Город
Удар по пьянству за рулем: ОСАГО подорожает, кредит не дадут

Удар по пьянству за рулем: ОСАГО подорожает, кредит не дадут

Транспорт
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных долгах

Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных

Город
ОСАГО подорожает с 12 апреля

ОСАГО подорожает с 12 апреля

Транспорт
Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Главное
Как изменится жизнь россиян в марте

Как изменится жизнь россиян в марте

Главное
Медосмотры перед детсадом и школой отменяют

Медосмотры перед детсадом и школой отменяют

Город
Темпы розничного кредитования упадут до нуля

Темпы розничного кредитования упадут до нуля

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+