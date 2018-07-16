В Краснодаре станет сложнее взять кредит с 1 сентября
Центробанк планирует ужесточением условий выдачи кредитов добиться снижения объёма задолженностей надушу населения.
Целью ЦБ стоит не только снижение долгов у населения перед банками, но и обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков. ЦБ пересмотрел шкалу коэффициентов риска попотребительским кредитам. Коэффициент будет напрямую зависеть от суммы займа. Так максимальный коэффициент составит 200%. Сейчас максимальный коэффициент -140%. Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.
- Для кредитов сПСК от10 до15% коэффициент риска составит 100%-130%, созначением 15−20% — от110% до150%, сПСК науровне 20−25% — 120%-180%, созначением 25−30% — от140% до200%,- сообщает «Прайм».
Чем больше будет сумма займа, тем выше коэффициент. ЦБ считает, что такая мера позволит сдержать темпы выдачи потребительских кредитов, как следствие, снизить долги перед банками.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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