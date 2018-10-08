Работать уборщиками предложил депутат Госдумы жителям Краснодара с высшим образованием
С инициативой выступил депутат Сергей Вострецов.
Народный избранник предложил россиянам с высшим образованием, которые не смогли попасть в Госдуму или «Газпром», пойти работать малярами, дворниками или уборщиками. В интервью агентству «Ридус» депутат рассказал о «странных» людях, имеющих на руках два или три диплома о высшем образовании, и при этом они не могут найти работу.
- Когда им предлагают вакансии маляров, уборщиц и продавцов, они воротят нос. Им же никто не виноват, что они считают такие работы «черными», а сами при этом белоручки? Неможешь заинтересовать работодателя своими профессиональными навыками – иди работай руками иплати налоги, –заявил парламентарий.
Народный избранник добавил, что те, кто очень хотел, дошел до своей цели и устроился на работу в Госдуму или «Газпром», остальным можно переучиться за государственный счет на более востребованную профессию, например, переквалифицироваться из нефтехимика в повара.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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