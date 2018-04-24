Прожить на 11 тысяч в месяц предложили россияне министру труда
С предложением к министру выступил депутат Николай Коломейцев.
Народный избранник считает сумму в 11 163 рубля смешной. Свою позицию мужчина обосновал тем, что большая часть указанной суммы у россиян уходит на оплату услуг ЖКХ. В некоторых регионах плата за жилищно-коммунальные услуги доходит до 60%.
-Надо бы Максиму Топилину и Максиму Орешкину дать по 11 163 рубля, закрыть их в отдельных комнатах, по их списку купить им всё на оставшиеся от уплаты за услуги ЖКХ деньги на месяц и посмотреть, какие они будут элегантные через месяц, если выживут, — заявил Коломейцев.
Известно, что доход Максима Топилина за прошлый год составил чуть менее 6 миллионов рублей.
Согласно данным статистики в нашей стране более 20 миллионов человек живут за чертой бедности.
- Мы убеждены, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 25 тысяч. Это позволит решить вторую проблему, из-за которой в стране кризис, — у нас нищее население, и нет отложенного спроса. Можете производить всё, что хотите, установить рекорд в сельском хозяйстве, но сельхозпроизводители по большинству своему бедствуют. Потому, что закупочные цены регулируются не нами, а искусственно погашены, и монополисты здесь всё скупают, — заявил депутат.
Народный избранник призвал главу Минтруда пересмотреть расчет потребительской корзины с учетом реального состояния экономики, и взять за основу методы расчета США или Европы. Где в неё входит более 500 наименований товаров, вплоть до подгузников и посещения театров и кино.
Читайте также:
«Сверкая пятками», рост тарифов ЖКХ обгонит инфляцию в России с 1 июля
В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе МРОТ и прожиточного минимума
Вред от туристов подсчитали специалисты
Ввести новый налог планируют в России
В России начнут по-новому рассчитывать плату за теплоснабжение
Четыре миллиона россиян начнут получать повышенную зарплату с мая
В России начнут по-новому маркировать продукты
В России суд признал криптовалюту имуществом
Источник: Privet-Rostov.ru
Доступ в соцсети для россиян хотят ограничить до трёх часов в деньИнфраструктура
Новый налог начнут платить жители Краснодара с 1 июляГлавное
Новая услуга появится в МФЦ в КраснодареГород
Жителей Краснодара обяжут проходить тест на совместимость передГород
Некурящим россиянам могут сократить рабочий деньОбщество
В Госдуме предложили выплачивать жителям Краснодара часть прибыли сСобытия
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсииОбщество
В России назвали предварительный размер налога на тунеядствоОбщество
Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКХИнфраструктура
Жители Краснодара будут по-новому платить за услуги ЖКХГород
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Что нового будет в жизни россиян с 1 июляГлавное
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,Общество
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублейГород
Россиянам обещают двухчасовой рабочий деньОбщество
Как изменится жизнь россиян с 1 июняГород
Россияне рассказали, сколько им нужно для «нормальной жизни»Инфраструктура
В России изменится МРОТОбщество
Миллионам россиян могут запретить выезд за границуОбщество
В России уменьшился прожиточный минимумОбщество
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратамиОбщество
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсийОбщество
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпанийТранспорт
Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов большеГород
В России вырастет МРОТОбщество
В России с тунеядцев хотят брать налог по 20 тысяч в годГород
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиянОбщество
Россиян в октябре ждет масса сюрпризовГлавное
Не повышайте зарплату населению: предприниматели обратились к властямОбщество
Россиянин просит Путина снизить зарплату Медведеву до 15 тыс руб.Общество
Новый размер минимальной зарплаты установило правительствоГород
Вот теперь заживем: Медведев объявил о повышении МРОТГород
Чиновник целый месяц жил на один МРОТ: чем закончился эксперимент?Город
Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денегГород
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?Город
Еще один выходной хотят сделать в РоссииГород
За что родители не должны платить в продленкеГород
В Госдуму внесён законопроект о компенсациях вкладчикам потерь отГород
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия
Что подорожает в России с 1 февраляГород