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Прожить на 11 тысяч в месяц предложили россияне министру труда

Вчера, 19:58

С предложением к министру выступил депутат Николай Коломейцев.


Народный избранник считает сумму в 11 163 рубля смешной. Свою позицию мужчина обосновал тем, что большая часть указанной суммы у россиян уходит на оплату услуг ЖКХ. В некоторых регионах плата за жилищно-коммунальные услуги доходит до 60%.

 

 

-Надо бы Максиму Топилину и Максиму Орешкину дать по 11 163 рубля, закрыть их в отдельных комнатах, по их списку купить им всё на оставшиеся от уплаты за услуги ЖКХ деньги на месяц и посмотреть, какие они будут элегантные через месяц, если выживут, — заявил Коломейцев.

 

Известно, что доход Максима Топилина за прошлый год составил чуть менее 6 миллионов рублей.

 

Согласно данным статистики в нашей стране более 20 миллионов человек живут за чертой бедности.

 

 - Мы убеждены, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 25 тысяч. Это позволит решить вторую проблему, из-за которой в стране кризис, — у нас нищее население, и нет отложенного спроса. Можете производить всё, что хотите, установить рекорд в сельском хозяйстве, но сельхозпроизводители по большинству своему бедствуют. Потому, что закупочные цены регулируются не нами, а искусственно погашены, и монополисты здесь всё скупают, — заявил депутат.

 

Народный избранник призвал главу Минтруда пересмотреть расчет потребительской корзины с учетом реального состояния экономики, и взять за основу методы расчета США или Европы. Где в неё входит более 500 наименований товаров, вплоть до подгузников и посещения театров и кино.

 

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 Источник: Privet-Rostov.ru



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