Жителям Краснодара рассказали, как можно сэкономить на отоплении

О плюсах установки индивидуальных счетчиков учета тепла рассказали «Известия».

Эксперты издания сообщили, что, по их подсчетам, данные приборы смогут снизить оплату за отопление на 10-20%.

Документ, позволяющий россиянам устанавливать дома такие приборы, уже внесен на рассмотрение в правительство.

Однако, установить данный прибор можно будет лишь в случае, если многоэтажка оборудована общедомовым прибором учёта тепла.





Источник:Privet-Rostov.ru