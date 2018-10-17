Жителям Краснодара рассказали, как можно сэкономить на отоплении
О плюсах установки индивидуальных счетчиков учета тепла рассказали «Известия».
Эксперты издания сообщили, что, по их подсчетам, данные приборы смогут снизить оплату за отопление на 10-20%.
Документ, позволяющий россиянам устанавливать дома такие приборы, уже внесен на рассмотрение в правительство.
Однако, установить данный прибор можно будет лишь в случае, если многоэтажка оборудована общедомовым прибором учёта тепла.
Источник:Privet-Rostov.ru
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