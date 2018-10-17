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Жителям Краснодара рассказали, как можно сэкономить на отоплении

17-10-2018, 17:05

О плюсах установки индивидуальных счетчиков учета тепла рассказали «Известия».

 

Жителям Краснодара рассказали, как можно сэкономить на отоплении


Эксперты издания сообщили, что, по их подсчетам, данные приборы смогут снизить оплату за отопление на 10-20%.

 

 

Документ, позволяющий россиянам устанавливать дома такие приборы, уже внесен на рассмотрение в правительство.

 

Однако, установить данный прибор можно будет лишь в случае, если многоэтажка оборудована общедомовым прибором учёта тепла.


 

Источник:Privet-Rostov.ru



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