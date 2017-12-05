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Спрятать алкоголь от жителей Краснодара предложил депутат Госдумы

Сегодня, 11:55

Народный избранник обратился к Министерству промышленности с предложением дополнить правила реализации алкогольной продукции.

 



Депутат выдвинул идею убрать алкоголь с прилавков и продавать его из закрытых зон.

 

- Убрать алкоголь с видным мест, как это сделали с табачной продукцией. Прилавки со спиртным не должны видеть дети и подростки, - цитируют слова Виталия Милонова «РИА Новости».

 

Депутата не устраивает то, что алкоголь в супермаркетах выставляется на самом видном месте, тем самым провоцируя россиян его приобретать. По мнению народного избранника, такие публичные стенды в центре торговых залов следует приравнять к рекламе алкоголя, пишет Privet-Rostov.ru



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