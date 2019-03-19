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Попрошайничество предложили запретить в Краснодаре

19-03-2019, 17:32

С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

 

Попрошайничество предложили запретить в Краснодаре


Он предложил ввести полный запрет на попрошайничество и обязать региональные власти оказывать помощь людям, оказавшимся на улице.

 

– Необходимо раз и навсегда решить вопрос с попрошайничеством. На улицах появляется все больше и больше лиц трудоспособного возраста, которые могли бы найти себе работу, а не стоять с протянутой рукой,цитируетчиновника РИА "ФАН".

 

 

Депутат пояснил, что как правило попрошайки собирают деньги на спиртное, но не на жизнь. Власти должны выяснить здоров ли человек, нужна ли ему медицинская помощь, а также предложить варианты трудоустройства. В случае, если у человека есть инвалидность, то ему необходимо помочь с документами и устроить в социальный дом.

 

 

 

В случае, если выяснится, что попрошайничать человека заставляют третьи лица, то их необходимо привлекать к ответственности.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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