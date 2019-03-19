Попрошайничество предложили запретить в Краснодаре

С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Он предложил ввести полный запрет на попрошайничество и обязать региональные власти оказывать помощь людям, оказавшимся на улице.

– Необходимо раз и навсегда решить вопрос с попрошайничеством. На улицах появляется все больше и больше лиц трудоспособного возраста, которые могли бы найти себе работу, а не стоять с протянутой рукой,–цитируетчиновника РИА "ФАН".

Депутат пояснил, что как правило попрошайки собирают деньги на спиртное, но не на жизнь. Власти должны выяснить здоров ли человек, нужна ли ему медицинская помощь, а также предложить варианты трудоустройства. В случае, если у человека есть инвалидность, то ему необходимо помочь с документами и устроить в социальный дом.

В случае, если выяснится, что попрошайничать человека заставляют третьи лица, то их необходимо привлекать к ответственности.

Источник:Privet-Rostov.ru