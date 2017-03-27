В России предложили ввести запрет для детей на соцсети

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова предлагает рассмотреть возможные варианты контроля за детьми в социальных сетях, включая запрет заводить аккаунты до достижения возраста 14 лет, об этом сообщают РИА «Новости».

«Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты», – заявила Кузнецова.