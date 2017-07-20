Ночь «разврата» привела в ужас россиянку
Евгения Л. пожаловалась на ночь «разврата» в одном из клубов города. Девушка отправилась на вечеринку, где хотела приятно провести время, сообщает Privet-Rostov.ru
«Хочу поделиться информацией, что твориться в клубе М……! Один сплошной разврат. Всю ночь вот эти две особы танцевали и самое интересное, ничего не пишется в клубе о программе мероприятия! Как будто пришла в пристанище разврата. Ничего приличного нет», - сообщила Евгения в группе Ростов Главный.
Стоит отметить, что в ответ на недовольство девушки многие интернет-пользователи написали массу ироничных сообщений:
«Вопрос, если там все такие развратницы, что автор там делала? Хранила семейный очаг?»
«Не нравятся клубы – идите в филармонию. Нашли чему возмущаться»
«Это каким сверх разумом нужно обладать, чтобы ожидать приличий от ночного клуба?»
«Мне вот кажется, что автор девушка, которой показать нечего, вот она и бесится», пишет Privet-Rostov.ru
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