Ночь «разврата» привела в ужас россиянку

Евгения Л. пожаловалась на ночь «разврата» в одном из клубов города. Девушка отправилась на вечеринку, где хотела приятно провести время, сообщает Privet-Rostov.ru

«Хочу поделиться информацией, что твориться в клубе М……! Один сплошной разврат. Всю ночь вот эти две особы танцевали и самое интересное, ничего не пишется в клубе о программе мероприятия! Как будто пришла в пристанище разврата. Ничего приличного нет», - сообщила Евгения в группе Ростов Главный.

Стоит отметить, что в ответ на недовольство девушки многие интернет-пользователи написали массу ироничных сообщений:

«Вопрос, если там все такие развратницы, что автор там делала? Хранила семейный очаг?»

«Не нравятся клубы – идите в филармонию. Нашли чему возмущаться»

«Это каким сверх разумом нужно обладать, чтобы ожидать приличий от ночного клуба?»

«Мне вот кажется, что автор девушка, которой показать нечего, вот она и бесится», пишет Privet-Rostov.ru