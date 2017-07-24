Краснодарец ударом ноги убил собаку на глазах у детей
Маленькие хозяйки не могут поверить, что любимого существа больше нет на свете.
О случившемся «Живой Кубани» сообщил отец девочек. Он рассказал, что на время уехал из города по делам. Дама оставались его дочери четырех и десяти лет, жена на шестом месяце беременности и всеобщий любимец карликовый пинчер Булик.
Семья живет в квартире на втором этаже многоэтажки, объяснил отец. Булик, приученный хозяйками к самостоятельности, сам отправлялся по «собачьим делам» во двор, а потом возвращался к подъезду, чтобы одна из девочек впустила его домой.
Было так и в тот день, когда Булика убили. С балкона своей квартиры девочки увидели, что собачка вернулась с прогулки и бежит к подъезду, и собрались спуститься за ней. Но тут младшая из девочек заметила, что сосед, мимо которого пробегал маленький Булик, поднялся со скамейки и ударил пёсика ногой по голове. Булик упал, заливая кровью бетон.
Пока беременная мама и девочки спускались во двор и не видели, что происходит там, сосед успел убрать тело собаки. Женщина и девочки застали его за смыванием крови Булика с бетона. Хозяйкам сосед преспокойно объяснил, что собака на него бросилась и он защищался от нападения.
– Вы себе представьте! Карликовый пинчер – меньше крысы, который тени своей боится, напугал здоровенного детину! – сокрушается отец девочек.
По словам соседа выходило так, что маленькая беззащитная собака сама виновата в случившемся…
– Заявление участковому жена написала, – продолжил рассказ мужчина, – не знаю, что будет дальше.
А пока отец хочет, чтобы об убийстве любимого существа на глазах у детей узнали люди. Он не в силах смотреть, как его 4-летняя дочка с плачем ходит по квартире в поисках собаки, зовет Булика и не хочет верить, что маленького лохматого друга больше нет на свете.
«Живая Кубань» надеется, что сосед, который, по словам отца, является активным прихожанином местной церкви, ответит за свою жестокость по закону.
Источник: www.livekuban.ru
Девочке с фиолетовой собакой угрожают расправой жители КраснодараГород
Россиянке пообещали дать положенное жильё через 595 летСобытия
Мужчина сжег друга и рассказал об этом своей материКриминал
Краснодарский «Хатико» неделю ждет своего хозяина на остановкеОбщество
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детейПроисшествия
Упал лифт в доме на улице Бытха в СочиПроисшествия
Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на дачеСочи
Труп на лестничной площадке педиатрии абинской больницы шокировалКриминал
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщинаПроисшествия
Ветеран войны, заморенный голодом, скончался в больницеКриминал
Собака - убийца оторвала 2-летнему мальчику пол лицаПроисшествия
Туристы из Украины потеряли на Кубани таксу за миллион рублейКриминал
В сочинских горах ребенка с сильными ожогами эвакуировали на вертолетеПроисшествия
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажуКриминал
Ветеринары бьют тревогу: сердце вашей собаки может быть в опасности!Главное
В московской клинике прошла операция по разделению сиамских близнецовЗдоровье
Школьницы сбежали из дома и на попутках добрались в ЧечнюОбщество
Не дождавшись пожарных, родители выкидывали детей с 5 этажа горящегоГлавное
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёлОбщество
Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерейКриминал
Девочки-подростки засунули в рот щенку петарду и взорвали егоГлавное
Родители учат курить 2-х летнюю дочь. ФотоОбщество
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
91-летняя старушка умерла во время сексаГлавное
З0 несовершеннолетних девочек стали жертвами педофила из ТаджикистанаКриминал
Выжившая в теракте француженка рассказала, что лежала в луже крови иГлавное
Ученицы 6 и 7 класса выложили в Интернет «голые» фото друг другаПроисшествия
"Порядочный семьянин" убил своих детей на глазах у материГлавное
Как спайс попал в детсад, призналась его воспитанницаКриминал
Минздрав установил, что девочки в детсаду Новосибирска отравилисьПроисшествия
Мужчина жестоко избил собаку железным прутом на глазах прохожих. ФотоПроисшествия
Люди сожгли автомобиль перед ГИБДД для ухода от наказанияПроисшествия
Солдат поймал выпавшую с 6-го этажа девочкуПроисшествия
Шестеро детей найдены убитыми и расчленёнными в квартире в НижнемКриминал
За дело жестокого убийства кота в "стиралке" взялись полицейскиеКриминал
Убегающий от жены муж повис на 11 этаже (фото)Происшествия
Турист из Ростовской области погиб, спасая двоих детей в ЕйскеПроисшествия
В Краснодарском крае без вести пропала 43-летняя врач-аллергологПроисшествия
Кубанские врачи спасли ребенка, которого почти насквозь проткнулПроисшествия