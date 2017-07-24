Краснодарец ударом ноги убил собаку на глазах у детей

Маленькие хозяйки не могут поверить, что любимого существа больше нет на свете.

О случившемся «Живой Кубани» сообщил отец девочек. Он рассказал, что на время уехал из города по делам. Дама оставались его дочери четырех и десяти лет, жена на шестом месяце беременности и всеобщий любимец карликовый пинчер Булик.

Семья живет в квартире на втором этаже многоэтажки, объяснил отец. Булик, приученный хозяйками к самостоятельности, сам отправлялся по «собачьим делам» во двор, а потом возвращался к подъезду, чтобы одна из девочек впустила его домой.

Было так и в тот день, когда Булика убили. С балкона своей квартиры девочки увидели, что собачка вернулась с прогулки и бежит к подъезду, и собрались спуститься за ней. Но тут младшая из девочек заметила, что сосед, мимо которого пробегал маленький Булик, поднялся со скамейки и ударил пёсика ногой по голове. Булик упал, заливая кровью бетон.

Пока беременная мама и девочки спускались во двор и не видели, что происходит там, сосед успел убрать тело собаки. Женщина и девочки застали его за смыванием крови Булика с бетона. Хозяйкам сосед преспокойно объяснил, что собака на него бросилась и он защищался от нападения.

– Вы себе представьте! Карликовый пинчер – меньше крысы, который тени своей боится, напугал здоровенного детину! – сокрушается отец девочек.

По словам соседа выходило так, что маленькая беззащитная собака сама виновата в случившемся…

– Заявление участковому жена написала, – продолжил рассказ мужчина, – не знаю, что будет дальше.

А пока отец хочет, чтобы об убийстве любимого существа на глазах у детей узнали люди. Он не в силах смотреть, как его 4-летняя дочка с плачем ходит по квартире в поисках собаки, зовет Булика и не хочет верить, что маленького лохматого друга больше нет на свете.

«Живая Кубань» надеется, что сосед, который, по словам отца, является активным прихожанином местной церкви, ответит за свою жестокость по закону.

Источник: www.livekuban.ru