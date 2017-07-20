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Мужчина случайно выбросил в мусорку два миллиона рублей

20-07-2017, 12:02

Досадная история произошла накануне с жителем Новочеркасска, сообщает Privet-Rostov.ru

 

 

Молодой парень мечтавший о новом автомобиле собрал нужную сумму и поехал в Ростов за иномаркой. По дороге он решил выкинуть мусор который взял вместе с деньгами из дома. Подъехав к бакам он не заметил, как выкинул в мусорку деньги вместе с пакетами. В одно мгновение он лишился двух миллионов рублей. Пропажу он обнаружил только приехав в Ростов на проспект Шолохова.

После пережитого шока мужчина поехал обратно в Новочеркасск и обратился за помощью в полицию. Однако в органах ему не смогли помочь так как в районе где стоит мусор нет камер видеонаблюдения. В возбуждении уголовного дела было отказано, пишет Privet-Rostov.ru



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