Мужчина случайно выбросил в мусорку два миллиона рублей

Досадная история произошла накануне с жителем Новочеркасска, сообщает Privet-Rostov.ru

Молодой парень мечтавший о новом автомобиле собрал нужную сумму и поехал в Ростов за иномаркой. По дороге он решил выкинуть мусор который взял вместе с деньгами из дома. Подъехав к бакам он не заметил, как выкинул в мусорку деньги вместе с пакетами. В одно мгновение он лишился двух миллионов рублей. Пропажу он обнаружил только приехав в Ростов на проспект Шолохова.

После пережитого шока мужчина поехал обратно в Новочеркасск и обратился за помощью в полицию. Однако в органах ему не смогли помочь так как в районе где стоит мусор нет камер видеонаблюдения. В возбуждении уголовного дела было отказано, пишет Privet-Rostov.ru