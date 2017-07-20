Огромный змей, плавающий в реке, чуть не утопил молодого пловца

Россиянин едва не утонул во время купания в реке. Причиной инцидента стал огромный змей, дотронувшийся до ноги купальщика.

Как выяснилось, молодой человек отдыхал на одном из «диких» пляжей Пролетарска. Решив в очередной раз освежиться он заплыл подальше, и тут до его ноги дотронулось нечто. По предположению дончанина это был огромный змей. Пресмыкающееся плавало вокруг парня и сильно его напугало.

Молодой человек растерялся и начал тонуть. К счастью, его заметили сотрудники спасательной службы, находящиеся на берегу. За считанные минуты они доплыли до героя сюжета и доставили его на сушу, сообщает Privet-Rostov.ru