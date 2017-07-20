Обвиняемый в убийстве краснодарской мотоциклистки рассказал причину преступления
Между ними возник конфликт на фоне её желания совместно жить. Мужчина задушил девушку.
Подозреваемый в убийстве 23-летней краснодарки дал признательные показания. Расследование уголовного дела завершено. Материалы передадут в суд для рассмотрения.
Ужасная история произошла ещё в августе 2015 года. Тогда девушка бесследно исчезла. 17 августа она выехала из гаража на ул. Уральской на своем мотоцикле Kawasaki GPZ 1100 и больше о её судьбе ничего не было известно. Её объявили в розыск. 10 апреля этого года обнаружили тело той самой мотоциклистки. Покойную зарыли во дворе частного дома на ул. Виноградной в садовом товариществе «Солнышко».
Под подозрением оказался 36-летний мужчина. Следствию стало известно, что их связывали определенные отношения. Предполагаемого убийцу задержали. Он дал признательные показания и рассказал о причинах произошедшего.
В тот день девушка сама приехала к будущему убийце. Они выясняли отношения. Конфликт разгорелся на почве того, что девушка хотела переехать к мужчине и жить вместе. В порыве ссоры она высказывала в отношении него оскорбления. Однако кавалера такой сценарий развития событий не устроил. Он задушил её, поместил тело в полиэтиленовую пленку и зарыл возле собственного дома.
По данным СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, правоохранители вышли на след преступника благодаря последнему запеленгованному сигналу мобильного телефона девушки. Для подтверждения личности покойной была проведена генетическая экспертиза.
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