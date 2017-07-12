Россиянам обещают отменить роуминг внутри страны
По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы, ФАС пыталась убедить сотовых операторов в необходимости отказаться от роуминга, «но что-то эта работа затянулась».
«Юридически мы должны из всех законов убрать понятие «роуминг», оставив только в качестве технического термина. Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит», — руководитель ФАС.
«Мы не можем смириться с этим, мы будем просить наших политиков подойти к этому вопросу с политической меркой. Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма», — отметил руководитель ФАС.
Напомним, в настоящее время на территории России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на Крымском полуострове. Внутрисетевой роуминг предполагает работу «домашнего» оператора абонента в другом регионе, а национальный включается тогда, когда оператор там не работает, пишет Privet-Rostov.ru
В России хотят закрыть выезд из страны выпускникам-отличникамИнфраструктура
Путин разрешил капитальное строительство в заповедникахСобытия
Заставить россиян копить на пенсию хотят в МинфинеОбщество
В России хотят отменить новогодние каникулыСобытия
ФАС заподозрила мобильных операторов в одновременном отказе отОбщество
Погода будет удивлять россиян аномальными перепадами температур всеИнфраструктура
В России может появиться новый праздничный деньГлавное
Россиянам обещают двухчасовой рабочий деньОбщество
Как изменится жизнь россиян в маеГлавное
Новый сотовый оператор начинает тестирование своей сети в РоссииОбщество
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрацииОбщество
ФАС хочет избавить россиян от национального роумингаИнфраструктура
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернетГлавное
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратамиОбщество
Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИЗдоровье
Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решениеКриминал
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимостиОбщество
Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017События
Бесплатный сотовый оператор заработал в РоссииГород
Сочи лидирует в голосовании на право быть изображённым на новых БанкаОбщество
НДС могут поднять до 25 процентовОбщество
Для россиян готовят жесткие законыГлавное
В России появился бесплатный мобильный операторГород
Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списываютСпорт
Россиянам подарили неделю выходныхСобытия
Как жизнь россиян изменится в апрелеГлавное
Возвращаемся в СССР: в России заговорили о налоге на бездетностьОбщество
«Барак Обама» собирает нечистоты в российских городахИнфраструктура
Краснодар избавят от незаконных шлагбаумовТранспорт
Еще один выходной хотят сделать в РоссииГород
В Краснодаре идет проработка концепций благоустройства несколькихГород
Мобильный роуминг может подешеветь вдвоеГород
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернетуГород
Медведев назвал отдых в Крыму дремучимКриминал
В России заработал Национальный центр поиска пропавших детейГород
«К организации работы переправы максимально приложены усилия и соГород
В России резко подорожала автостраховкаТранспорт
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границуГород
В МИД напомнили о праве РФ разместить в Крыму ядерное оружиеПроисшествия
По мобильной сети можно будет связаться с автомобилем и домашнейГород