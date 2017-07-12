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Россиянам обещают отменить роуминг внутри страны

12-07-2017, 22:52

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы, ФАС пыталась убедить сотовых операторов в необходимости отказаться от роуминга, «но что-то эта работа затянулась».

 

 

«Юридически мы должны из всех законов убрать понятие «роуминг», оставив только в качестве технического термина. Мы своего все равно добьемся, а тот, кто первый отменит роуминг, тот получит аплодисменты, думаю, и руководство страны это заметит», — руководитель ФАС.

«Мы не можем смириться с этим, мы будем просить наших политиков подойти к этому вопросу с политической меркой. Мы живем в одной стране, у нас никакого внутреннего роуминга быть не должно. Это касается и Крыма», — отметил руководитель ФАС.

Напомним, в настоящее время на территории России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный на Крымском полуострове. Внутрисетевой роуминг предполагает работу «домашнего» оператора абонента в другом регионе, а национальный включается тогда, когда оператор там не работает, пишет Privet-Rostov.ru



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