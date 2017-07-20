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В России впервые посадили администратора «группы смерти»

20-07-2017, 11:52

Следствие и суд доказали, что Филипп Б. (псевдоним «Филипп Лис») пропагандировал суицид и склонял к нему подростков, сообщает Privet-Rostov.ru

 

 

«Тобольский городской суд Тюменской области, куда дело Филипп Б. было отправлено по подсудности — по месту совершения преступления, накануне огласил приговор, согласно которому подсудимый приговорен к трем годам четырем месяцам колонии поселения», — рассказали в пресс-службе петербургского Горсуда.

Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, Филипп Б. в апреле-мае 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом «Филипп Лис» распространял среди несовершеннолетних пропаганду суицида и склонял их к его совершению.

Следствие установило, что он склонял 15-летнюю жительницу Астрахани к суициду. Школьницу убедили отказаться от самоубийства сотрудники правоохранительных органов. Также, по данным следствия, злоумышленник довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, которая летом 2016 года в Тюменской области пыталась совершить суицид, но ее жизнь удалось спасти медикам.

Следователи продолжают устанавливать других лиц, подстрекавших подростков к суициду, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 19 апреля приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие ужесточение наказания за склонение к суициду. Документ был принят единогласно.

Ранее ужесточение наказания за деятельность, направленную на побуждение к суициду, поддержало Правительство РФ и президент РФ Владимир Путин, пишет Privet-Rostov.ru

Фото: Ok.ru 



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