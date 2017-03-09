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Госдума одобрила запрет на «необычные» имена для детей

9-03-2017, 13:50

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил законопроект, который запрещает ЗАГСам регистрировать  имена, состоящие из числительных, букв, символов, цифровых обозначений и ненормативной лексики, которые образуют различные аббревиатуры. Об этом пишет ТАСС.

 

 

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство не запрещает родителям давать своим детям те имена, какие им хочется, что нарушает права самих детей. Кроме того, закон не уточняет, что делать сотрудникам ЗАГС, когда злоупотребление родителями их родительскими правами очевидно.

Автором законопроекта выступила депутат Валентина Петренко. Она уверена, что введение запрета позволит обеспечить "более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя".

В качестве примера она привела мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок уже 10 лет живет без документов, поскольку ЗАГС Москвы отказался регистрировать такое имя, объяснив решение защитой его интересов.



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