Госдума одобрила запрет на «необычные» имена для детей
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил законопроект, который запрещает ЗАГСам регистрировать имена, состоящие из числительных, букв, символов, цифровых обозначений и ненормативной лексики, которые образуют различные аббревиатуры. Об этом пишет ТАСС.
В пояснительной записке к документу отмечается, что действующее законодательство не запрещает родителям давать своим детям те имена, какие им хочется, что нарушает права самих детей. Кроме того, закон не уточняет, что делать сотрудникам ЗАГС, когда злоупотребление родителями их родительскими правами очевидно.
Автором законопроекта выступила депутат Валентина Петренко. Она уверена, что введение запрета позволит обеспечить "более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя".
В качестве примера она привела мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок уже 10 лет живет без документов, поскольку ЗАГС Москвы отказался регистрировать такое имя, объяснив решение защитой его интересов.
Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жильяИнфраструктура
Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решениеКриминал
Отслужившим в армии будут платить большеОбщество
Законотворцы вывели «домашние» побои из Уголовного кодексаКриминал
С 1 января изменятся правила перевозки детей в автоГлавное
В России запретят давать детям необычные именаСобытия
Стала известна сумма маткапитала на 2017 годОбщество
Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернетГород
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
Какие изменения ждут учеников и учителей в этом учебном годуОбщество
ШОК: Россиян призвали делать обрезание женщинам, за которое могутЗдоровье
Россиян хотят освободить от непомерных долговОбщество
Депутаты предложили запретить в стране выпускные балыСобытия
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить неГород
В краснодарских парках детей на аттракционах покатают бесплатноСобытия
Неработающих родителей предлагают сажать в тюрьмуКриминал
«Добрый» первоклассник раздал прохожим 200 тысяч рублейОбщество
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступТранспорт
За отданных государству детей предлагают платитьОбщество
Россияне придумали новый повод не платить по кредитамГород
Воспитатели раздевали детей догола и обливали холодной водойГлавное
Известный во всем мире активист Ник Вуйчич приедет в СочиСочи
Задержанные получили право на телефонный звонокКриминал
З0 несовершеннолетних девочек стали жертвами педофила из ТаджикистанаКриминал
Искать нарушителей «детского закона» в Краснодаре будут с 20.00Город
Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый законТранспорт
Многодетных мам могут отправить на досрочную пенсиюГород
Бизнес семьи экс-губернатора Кубани Ткачева увеличил выручку в 33Главное
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)Криминал
"Ушастый нянь" и "Лотос" могут изъять из продажиГород
В России заработал Национальный центр поиска пропавших детейГород
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границуГород
Безработных предлагают наказывать исправительными работамиГород
Банки ответят за неоправданно выданные кредитыГлавное
Путин разрешил обналичивать часть маткапиталаГород
Россиянам позволят отдавать жилье государствуГород
Допрос без адвоката запретятКриминал
В Краснодаре пройдет профилактическая акция «Выбери будущее сегодня»Город
В России запретят странные имена для детейСобытия
Приватизированные квартиры разрешат возвращать государствуГород