Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара
Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.
Как удалось выяснить «Живой Кубани», голова домашнего скота лежала на территории парковки сетевого супермаркета. Не донес ли ее кто-то до мусорного бака, или просто неудачно пошутил - неизвестно.
Автор поста, рассказавший об инциденте, возмутился тем, что голову никто не хотел убирать. По словам мужчины, он лично обращался к охранниках и администраторам гипермаркета, чтобы те вызвали соответствующую инстанцию.
- Ужасное зрелище и потрясающе равнодушие. А ведь эту картину наблюдали многочисленные прохожие с детьми и школьники, чей путь проходит здесь на остановку автобусов,-прокомментировал Алексей Никольский.
Источник: www.livekuban.ru
Житель Кубани нашел в хлебе металлическую губку для мытья посудыПроисшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в КраснодареГород
Сообщения о датах массовых самоубийств детей распространяют на КубаниКриминал
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольнойПроисшествия
Житель Туапсе в своем дворе подорвался на растяжкеПроисшествия
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
В Краснодаре заживо сгорел водитель иномаркиПроисшествия
Диких медведей держат в клетках на базе отдыха в Лабинском районеПроисшествия
В Туапсе неизвестные взорвали банкомат «Сбербанка»Происшествия
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+Происшествия
В Северском районе педофил домогался восьмилетнего мальчикаКриминал
Жительница Краснодара приняла мертвого любовника за спящегоПроисшествия
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеровКриминал
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщинаПроисшествия
В Краснодаре школьница осталась без зубов из-за незаконной парковкиПроисшествия
Брат и сестра пропали без вести по дороге из Анапы в ТюменьКриминал
В Краснодаре школьник утонул на глазах у друзейГород
Голая женщина каталась на гироскутере по набережной АнапыПроисшествия
На Кубани ищут парня с татуировкой «Гомер Симпсон»Криминал
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая матьКриминал
Личность школьника, погибшего от удара током в Тимашевске, установленаПроисшествия
Кубанские поклонницы чуть не растерзали Алексея Воробьева прямо наСобытия
В Краснодаре пьяный лихач протаранил остановку общественногоПроисшествия
В Туапсинском районе пройдет «Большая регата»События
Турист из Воронежа забил насмерть оппонента на пляже в ЕйскеКриминал
Краснодарский школьник нанес себе ножевое ранение, чтобы напугатьКриминал
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницуКриминал
Расстрелянного щенка спасли в краснодарском приютеПроисшествия
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчинаПроисшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
В школах Кубани «Последний звонок» прозвенит 24 маяГород
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщиныКриминал
В Майкопе мужчине отрезало голову поездом---
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой областиПроисшествия
В краснодарских аптеках по-прежнему наблюдается дефицит масок иГород
Водитель с трупом под машиной ездил по городу (фото)Главное
Блондинки на заправке повеселили интернет-пользователейПроисшествия
В Краснодаре временно изменят маршруты трех автобусовТранспорт
Правила эвакуации автомобилей будут измененыТранспорт