Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

Горожане активно обсуждают этот неприятный инцидент в социальных сетях.

Как удалось выяснить «Живой Кубани», голова домашнего скота лежала на территории парковки сетевого супермаркета. Не донес ли ее кто-то до мусорного бака, или просто неудачно пошутил - неизвестно.

Автор поста, рассказавший об инциденте, возмутился тем, что голову никто не хотел убирать. По словам мужчины, он лично обращался к охранниках и администраторам гипермаркета, чтобы те вызвали соответствующую инстанцию.

- Ужасное зрелище и потрясающе равнодушие. А ведь эту картину наблюдали многочисленные прохожие с детьми и школьники, чей путь проходит здесь на остановку автобусов,-прокомментировал Алексей Никольский.

Источник: www.livekuban.ru