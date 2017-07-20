Два ребенка погибли в ДТП в Выселковском районе

Авария произошла вечером 19 июля.



По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем ВАЗ, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и допустила боковое столкновение с автомобилем Нива Шевроле. В результате аварии на месте погибли дети 5-ти и 3-х лет, которые находились в автомобиле ВАЗ. Сама водитель и еще три пассажира, двое из которых малолетние дети, были доставлены в больницу. Помощь медиков понадобилась также водителю и пассажиру Нивы. Они были доставлены в местную ЦРБ.



В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка.



- Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru



