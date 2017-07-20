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Сестру «Иванушки International» убил приступ астмы

Вчера, 09:25

Смерть Юлии Григорьевой-Аполлоновой, по версии следственных органов Сочи, не была криминальной.

 

Сестру «Иванушки International» убил приступ астмы

 

Как ранее сообщала «Живая Кубань», тело старшей сестры «Рыжего» из «Иванушек» было найдено  в  ее доме в Сочи 21 июля.

В доме Юлия проживала вместе с супругом, после свадьбы взявшем фамилию жены и ставшим полным тезкой «Рыжего» «Иванушки». На момент смерти 51-летняя женщина находилась в доме одна.

Следственным управлением СК по Сочи по факту смерти Юлии Григорьевой-Аполлоновой была организована доследственная проверка.

О признаках криминала в смерти сестры «Иванушек» не сообщается. По версии правоохранителей женщина умерла от естественных причин.

СМИ отмечают, что знаменитый брат был очень близок с сестрой, которая последние годы работала костюмером в его группе.

Родные Юлии сообщают на странице в сети Инстаграм, что церемония прощания с ней состоится сегодня, 25 июля,  в 15 часов в «Мавзолее»  (4-я больница) в Сочи.



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