Сестру «Иванушки International» убил приступ астмы

Смерть Юлии Григорьевой-Аполлоновой, по версии следственных органов Сочи, не была криминальной.

Как ранее сообщала «Живая Кубань», тело старшей сестры «Рыжего» из «Иванушек» было найдено в ее доме в Сочи 21 июля.

В доме Юлия проживала вместе с супругом, после свадьбы взявшем фамилию жены и ставшим полным тезкой «Рыжего» «Иванушки». На момент смерти 51-летняя женщина находилась в доме одна.

Следственным управлением СК по Сочи по факту смерти Юлии Григорьевой-Аполлоновой была организована доследственная проверка.

О признаках криминала в смерти сестры «Иванушек» не сообщается. По версии правоохранителей женщина умерла от естественных причин.

СМИ отмечают, что знаменитый брат был очень близок с сестрой, которая последние годы работала костюмером в его группе.

Родные Юлии сообщают на странице в сети Инстаграм, что церемония прощания с ней состоится сегодня, 25 июля, в 15 часов в «Мавзолее» (4-я больница) в Сочи.