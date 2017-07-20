Сестру «Иванушки International» убил приступ астмы
Смерть Юлии Григорьевой-Аполлоновой, по версии следственных органов Сочи, не была криминальной.
Как ранее сообщала «Живая Кубань», тело старшей сестры «Рыжего» из «Иванушек» было найдено в ее доме в Сочи 21 июля.
В доме Юлия проживала вместе с супругом, после свадьбы взявшем фамилию жены и ставшим полным тезкой «Рыжего» «Иванушки». На момент смерти 51-летняя женщина находилась в доме одна.
Следственным управлением СК по Сочи по факту смерти Юлии Григорьевой-Аполлоновой была организована доследственная проверка.
О признаках криминала в смерти сестры «Иванушек» не сообщается. По версии правоохранителей женщина умерла от естественных причин.
СМИ отмечают, что знаменитый брат был очень близок с сестрой, которая последние годы работала костюмером в его группе.
Родные Юлии сообщают на странице в сети Инстаграм, что церемония прощания с ней состоится сегодня, 25 июля, в 15 часов в «Мавзолее» (4-я больница) в Сочи.
Шок: Шестилетний мальчик застрелил четырехлетнюю сеструКриминал
7-летняя девочка умерла после того как выпила стакан винаПроисшествия
Труп сидящего мужчины нашли в КраснодареГород
Мужчина свел счеты с жизнью, не сумев спасти племянника от смертиПроисшествия
В мае между Сочи и Крымом начнет курсировать круизный лайнерСочи
Бабушка и внук погибли при пожаре в КраснодареПроисшествия
Женщина умерла на рабочем месте в КраснодареПроисшествия
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в КраснодареКриминал
Труп женщины на пляже обнаружили в СочиКриминал
Упал лифт в доме на улице Бытха в СочиПроисшествия
В центре Сочи в машине нашли застреленных мужчину и женщинуКриминал
Изуродованные трупы матери и дочери нашли в СочиКриминал
В Сочи на ходу загорелся автобусСочи
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщинаПроисшествия
В автомобиль Infinity сына замглавы Сочи въехали сочинские полицейскиеПроисшествия
Молодая россиянка убила новорожденного сына и закопала его в огородеГлавное
В Сочи молодая мать убила новорожденного сына и закопала его в огородеКриминал
Младенец сутки пролежал в машине после смерти мамы и сестрыГлавное
Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящееКриминал
Стали известны обстоятельства смерти женщины на аттракционе в АнапеОбщество
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчинаПроисшествия
По пути домой школьник нашел свою мать насаженной на колГлавное
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю матьПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
На вокзале Краснодара умерла пассажирка поезда "Сочи -Происшествия
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучкуКриминал
В Сочи по подозрению в убийстве младенца задержана его предполагаемаяКриминал
В Сочи ищут женщину, выбросившую ребенка в рекуКриминал
Шок: домашняя кошка убила младенцаПроисшествия
Из-за смерти женщины в трамвае остановилась работа электротранспортаТранспорт
Житель Сочи выжил после удара топором по головеКриминал
"Олимпийские" коттеджи в Сочи вновь продаютИнфраструктура
В Хакасии пьяная женщина сожгла своего 2-месячного сына в печиКриминал
Разъярённая толпа разгромила роддом, в котором от кесарева умерлаПроисшествия
Трое извергов забили до смерти и подожгли женщинуКриминал
91-летняя старушка умерла во время сексаГлавное
В горах Сочи во время похода погибла женщинаПроисшествия
В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажаПроисшествия
В горах Сочи погиб сноубордистПроисшествия