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В мае между Сочи и Крымом начнет курсировать круизный лайнер

5-04-2017, 09:25

Первый рейс состоится 6 мая.

 

В мае между Сочи и Крымом начнет курсировать круизный лайнер


Как пишет «ТАСС», круиз будет длиться неделю. За время морского путешествия туристы смогут увидеть Сочи, Новороссийск, Севастополь и Ялту.

- Уже с шестого мая круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать из Сочи в Крым. Это поручение президента, над выполнением которого край работал вместе с Крымом, - приводит издание слова Вениамина Кондратьева. 

Круизная линия будет работать до октября.

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что маршрут круизного лайнера «Сочи-Крым» может пройти через Турцию и Болгарию. Для организации круизного сообщения было приобретено девятипалубное  судно. На лайнере смогут расположиться 940 пассажиров. Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли.

Источник: www.livekuban.ru



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