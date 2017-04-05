В мае между Сочи и Крымом начнет курсировать круизный лайнер

Первый рейс состоится 6 мая.



Как пишет «ТАСС», круиз будет длиться неделю. За время морского путешествия туристы смогут увидеть Сочи, Новороссийск, Севастополь и Ялту.



- Уже с шестого мая круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать из Сочи в Крым. Это поручение президента, над выполнением которого край работал вместе с Крымом, - приводит издание слова Вениамина Кондратьева.



Круизная линия будет работать до октября.



Ранее «Живая Кубань» сообщала, что маршрут круизного лайнера «Сочи-Крым» может пройти через Турцию и Болгарию. Для организации круизного сообщения было приобретено девятипалубное судно. На лайнере смогут расположиться 940 пассажиров. Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли.

Источник: www.livekuban.ru