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Шок: Шестилетний мальчик застрелил четырехлетнюю сестру

27-06-2017, 22:27

Он играл с найденным в доме ружьем.

 


В Вольске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном доме тела четырехлетней девочки, сообщает СУ СК по Саратовской области. Как уточняет следствие, тело ребенка было обнаружено вечером 24 июня с огнестрельным ранением. По предварительным данным, в нее во время игры выстрелил 6-летний брат, который нашел хранившееся дома ружье. Возбуждено уголовное дело по ст. "причинение смерти по неосторожности". 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала трагедию в Вольске. Омбудсмен на своей странице в Facebook пишет, что многодетная семья, в которой росли дети, считается благополучной: "Страшнее ничего быть не может. Нормальная семья тружеников. Хорошие дети... Безалаберность с хранением оружия? Или все же преступность? Малыш никогда бы не смог сам вставить патроны в ружье. Значит, оно было заряжено. Как теперь жить семье? Наказание самое страшное произошло, что бы сейчас ни предъявили правоохранители". 

Ситуация находится на контроле у Вольского межрайонного прокурора, пишет СарБК.



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