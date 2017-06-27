Шок: Шестилетний мальчик застрелил четырехлетнюю сестру

Он играл с найденным в доме ружьем.



В Вольске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном доме тела четырехлетней девочки, сообщает СУ СК по Саратовской области. Как уточняет следствие, тело ребенка было обнаружено вечером 24 июня с огнестрельным ранением. По предварительным данным, в нее во время игры выстрелил 6-летний брат, который нашел хранившееся дома ружье. Возбуждено уголовное дело по ст. "причинение смерти по неосторожности".



Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала трагедию в Вольске. Омбудсмен на своей странице в Facebook пишет, что многодетная семья, в которой росли дети, считается благополучной: "Страшнее ничего быть не может. Нормальная семья тружеников. Хорошие дети... Безалаберность с хранением оружия? Или все же преступность? Малыш никогда бы не смог сам вставить патроны в ружье. Значит, оно было заряжено. Как теперь жить семье? Наказание самое страшное произошло, что бы сейчас ни предъявили правоохранители".



Ситуация находится на контроле у Вольского межрайонного прокурора, пишет СарБК.