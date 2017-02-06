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Женщина умерла на рабочем месте в Краснодаре

Сегодня, 13:35

Трагедия произошла в Западном округе краевого центра.

 

Женщина умерла на рабочем месте в Краснодаре

 

Как стало известно «Живой Кубани», 55-летняя женщина работала в одном из госучреждений города. Утром 6 февраля местной жительнице стало плохо в ее кабинете. Коллеги срочно вызвали «скорую», и прибывшие медики оказали реанимационные действия. Однако спасти гражданку не удалось.

Сообщается, что на проблемы со здоровьем женщина никогда не жаловалась.

- По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего Устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего, - прокомментировали «Живой Кубани» в СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru



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