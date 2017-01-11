Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Правоохранители устанавливают личность погибшей.



По предварительной информации, на страшную находку наткнулись жители поселка Блиново. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители во время осмотра тела погибшей следов насильственной смерти не обнаружили.



В настоящий момент назначена судмедэкспертиза.



- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - сообщила «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.



Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», на берегу моря в Сочи нашли человеческие кости.

Источник: www.livekuban.ru