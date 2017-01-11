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Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Сегодня, 00:06

Правоохранители устанавливают личность погибшей.

 

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи


По предварительной информации, на страшную находку наткнулись жители поселка Блиново. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители  во время осмотра тела погибшей следов насильственной смерти не обнаружили.

В настоящий момент назначена судмедэкспертиза.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - сообщила «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», на берегу моря в Сочи нашли человеческие кости.

Источник: www.livekuban.ru



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