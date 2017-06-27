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7-летняя девочка умерла после того как выпила стакан вина

27-06-2017, 22:23

Семикаракорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено головное дело в отношении 33-летней жительницы Усть-Донецкого района.

 

 

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия,  подозреваемая, действуя неосмотрительно и допуская преступную небрежность, после распития винного спиртосодержащего  напитка, поставила  на  тумбочку, расположенную рядом с кроватью 7-летней дочери пластиковый стакан, наполненный винным напитком, после чего  покинула спальную комнату, оставив дочь без присмотра.  Девочка, находясь одна  в спальной комнате, желая утолить жажду, выпила  содержимое стакана, после чего легла спать. На следующий день, в результате отравления этиловым (винным) спиртом ребенок скончался, сообщает Privet-Rostov.ru 

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, пишет Privet-Rostov.ru



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