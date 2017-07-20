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Девочке с фиолетовой собакой угрожают расправой жители Краснодара

20-07-2017, 14:43

Защитники животных довели подростка до нервного срыва. 

 

Девочке с фиолетовой собакой угрожают расправой жители Краснодара


Накануне в социальных сетях прогремела новость о том, что 17-летняя Алина* разгуливает по городским паркам с необычной собакой породы самоед. Необычность животного заключается в том, что шерсть собаки покрашена в фиолетовый цвет. Пользователи социальных сетей рассказывали, что школьница предлагала сделать эффектное селфи с животным за «символическую плату» – 100 рублей. Это и стало поводом для возмущения горожан и директора одного из благотворительных фондов Кубани. 

После тиражирования данной информации в средствах массовой информации и социальных сетях на несовершеннолетнюю Алину* обрушился целый шквал критики, дело дошло даже до угрозы жизни и здоровью девочки. 

С «Живой Кубанью» связалась мама подростка и рассказала, как собака попала в семью и как общественное мнение людей, которые в проблеме не разбираются, повлияло на эмоциональное состояние подростка. 

– Каспера (так зовут нашу собаку) нам привезли из Лос-Анджелеса, – рассказала мама Алины*. 

По ее словам, собаку оценили в 150 тысяч рублей. Покраска Каспера обошлась владельцам еще в 20 тысяч. Сама процедура проходила в специальном салоне, при этом использовалась краска, безвредная для собаки. 

– Каспер любит, когда на него обращают внимание, поэтому мы и решили изменить цвет его шерсти. Еще раз говорю, краска безвредна для собаки, – уточнила женщина. 

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После того, как Каспер стал фиолетовым, Алина* отправилась на прогулку с ним и своей подругой. Далеко девочке уйти не дали. 

– 15 июля около 9 часов утра на моего ребенка напала неизвестная женщина. Все произошло на улице Мачуги. Она подъехала на автомобиле к девочкам, вышла и пихнула мою дочь, она упала и разбила колени. Затем женщина хотела запихнуть подростков вместе с Каспером в машину, куда она намеревалась их увезти, мне не известно, – продолжает рассказывать женщина. – Что касается информации, опубликованной в социальных сетях, по поводу платы, которую моя дочь якобы собирала за фото с Каспером, то это вранье. Никаких денег она не просила и фотографироваться никому не предлагала. Единственный раз, когда к ней подошел совсем маленький ребенок и попросил сделать фотографию на память — она согласилась. 

После того, как информация распространилась по социальными сетями и местным СМИ, в адрес подростка (хозяйки собаки) стали поступать угрозы. Причем некоторые авторы не брезгуют припугнуть подростка расправой. 

– Алина* уже не выходит из дома, она боится, что на нее снова кто-нибудь нападет. Моя девочка очень любит животных. Сейчас мы выхаживаем двух собак, которых прежние хозяева бросили умирать на улице. На выходных я сама подобрала кошку, ну просто скелет ходячий. О каком жестоком обращении с животными может идти речь? 

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Фото: семейный архив. Спасенная накануне кошка.

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Фото: семейный архив. Одна из брошенных собак, которую приютила семья.

После угроз в адрес ее дочери женщина подала заявление в полицию и готовит жалобу в прокуратуру. 

– Я добьюсь наказания для тех, кто угрожает моет дочери и прошу агрессивно настроенных горожан решать проблемы в рамках законности.

* - имя было изменено.

 

Источник: www.livekuban.ru



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