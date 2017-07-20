Девочке с фиолетовой собакой угрожают расправой жители Краснодара
Защитники животных довели подростка до нервного срыва.
Накануне в социальных сетях прогремела новость о том, что 17-летняя Алина* разгуливает по городским паркам с необычной собакой породы самоед. Необычность животного заключается в том, что шерсть собаки покрашена в фиолетовый цвет. Пользователи социальных сетей рассказывали, что школьница предлагала сделать эффектное селфи с животным за «символическую плату» – 100 рублей. Это и стало поводом для возмущения горожан и директора одного из благотворительных фондов Кубани.
После тиражирования данной информации в средствах массовой информации и социальных сетях на несовершеннолетнюю Алину* обрушился целый шквал критики, дело дошло даже до угрозы жизни и здоровью девочки.
С «Живой Кубанью» связалась мама подростка и рассказала, как собака попала в семью и как общественное мнение людей, которые в проблеме не разбираются, повлияло на эмоциональное состояние подростка.
– Каспера (так зовут нашу собаку) нам привезли из Лос-Анджелеса, – рассказала мама Алины*.
По ее словам, собаку оценили в 150 тысяч рублей. Покраска Каспера обошлась владельцам еще в 20 тысяч. Сама процедура проходила в специальном салоне, при этом использовалась краска, безвредная для собаки.
– Каспер любит, когда на него обращают внимание, поэтому мы и решили изменить цвет его шерсти. Еще раз говорю, краска безвредна для собаки, – уточнила женщина.
После того, как Каспер стал фиолетовым, Алина* отправилась на прогулку с ним и своей подругой. Далеко девочке уйти не дали.
– 15 июля около 9 часов утра на моего ребенка напала неизвестная женщина. Все произошло на улице Мачуги. Она подъехала на автомобиле к девочкам, вышла и пихнула мою дочь, она упала и разбила колени. Затем женщина хотела запихнуть подростков вместе с Каспером в машину, куда она намеревалась их увезти, мне не известно, – продолжает рассказывать женщина. – Что касается информации, опубликованной в социальных сетях, по поводу платы, которую моя дочь якобы собирала за фото с Каспером, то это вранье. Никаких денег она не просила и фотографироваться никому не предлагала. Единственный раз, когда к ней подошел совсем маленький ребенок и попросил сделать фотографию на память — она согласилась.
После того, как информация распространилась по социальными сетями и местным СМИ, в адрес подростка (хозяйки собаки) стали поступать угрозы. Причем некоторые авторы не брезгуют припугнуть подростка расправой.
– Алина* уже не выходит из дома, она боится, что на нее снова кто-нибудь нападет. Моя девочка очень любит животных. Сейчас мы выхаживаем двух собак, которых прежние хозяева бросили умирать на улице. На выходных я сама подобрала кошку, ну просто скелет ходячий. О каком жестоком обращении с животными может идти речь?
Фото: семейный архив. Спасенная накануне кошка.
Фото: семейный архив. Одна из брошенных собак, которую приютила семья.
После угроз в адрес ее дочери женщина подала заявление в полицию и готовит жалобу в прокуратуру.
– Я добьюсь наказания для тех, кто угрожает моет дочери и прошу агрессивно настроенных горожан решать проблемы в рамках законности.
* - имя было изменено.
Источник: www.livekuban.ru
Замороженная кошка и половина собаки были найдены при проникновении вКриминал
Трех крашенных собак бросили в лесу умирать после варварскойКриминал
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирусКриминал
Россиянка требует с врачей компенсацию за то, что ее дочь сталаПроисшествия
Женщина собирала деньги на лечение уже мертвого ребенкаКриминал
В России предложили ввести запрет для детей на соцсетиОбщество
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак иПроисшествия
Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники жительГород
На Кубани спасли школьницу от самоубийстваПроисшествия
Краснодарский «Хатико» неделю ждет своего хозяина на остановкеОбщество
На Кубани умер пациент, которого врачи привязали к кровати почти наКриминал
Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на дачеСочи
Краснодарцы бьют тревогу: в городе участились случаи дирофиляриоза уГлавное
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
В Краснодаре педофил развращал мальчиковКриминал
Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+Происшествия
Жителей Кубани обязали регистрировать домашних животныхГород
Собака - убийца оторвала 2-летнему мальчику пол лицаПроисшествия
Коллекторы рассылают в соцсетях порнофотографии должниковКриминал
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарскомТранспорт
Кубанские поклонницы чуть не растерзали Алексея Воробьева прямо наСобытия
Ветеринары бьют тревогу: сердце вашей собаки может быть в опасности!Главное
Россиянка вышла на прогулку с общипанной курицей на поводке. Фото.Общество
Расстрелянного щенка спасли в краснодарском приютеПроисшествия
В Сочи расстроенная женщина разбила машину, убила ребенка и бросиласьПроисшествия
«Ему слышится лай»: нападение азиатской овчарки на 9-летнего мальчикаПроисшествия
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. ФотоСобытия
Школьника до полусмерти избили мать с сестройПроисшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Зоофил ищет на "Авито" щенков для сексуальных утехКриминал
13-летняя девочка чудом выжила после падения с крыши 9-этажного зданияПроисшествия
Подростки-изверги отрезали щенку лапы и содрали шкуру (ВИДЕО)Главное
На вокзале Краснодара нашли босоногого подросткаПроисшествия
Мужчина жестоко избил собаку железным прутом на глазах прохожих. ФотоПроисшествия
Водитель маршрутки сломал туристке нос и выкинул ее с ребенком наПроисшествия
Женщину не пустили в роддом: она родила у стен больницыПроисшествия
Жительница Новороссийска возила по городу привязанную к машине собакуПроисшествия
Очередная жертва селфи: подростка насмерть придавило бетонной плитойПроисшествия
Вениамин Кондратьев проинспектировал социальную инфраструктуру одногоГород
Краснодарские догхантеры устроили охоту на собак в КомсомольскомГород