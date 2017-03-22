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Банкоматы в России атаковал опасный вирус

22-03-2017, 21:34

В России появился новый тип вируса, поражающий банкоматы.

 

 

Особенность его в том, что он проникает в банкомат без какого-либо физического контакта, а выявить и устранить проблему сложно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Вирус нацелен не на средства клиентов, а непосредственно на хищение денег из банкомата. При введении определённого кода заражённое устройство выдаёт самые крупные купюры.

Вирус не имеет файлового тела, поэтому антивирусы его не распознают. Жить в оперативной памяти банкомата он может длительное время.

Как уточняет издание, поражёнными оказались устройства крупнейшего производителя банкоматов — NCR, поэтому опасность может представлять банкомат любого банка.

Специалистам пока не удалось найти эффективного способа борьбы с новым вирусом. Банкирам остаётся не допускать заражения устройств или страховать их от хищений. По словам собеседников издания, второй вариант будет более приемлем для банков, однако он может оказаться на руку мошенникам.



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