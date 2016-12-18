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В Сбербанке россиянке сообщили, что она умерла

Вчера, 13:34

Как сообщила  россиянка, работники Сбербанка причислили ее к мёртвым и из-за этого заблокировали карту. Когда женщина пришла в банк, чтобы разобраться, ей пояснили, что причина блокировки в том, что она … погибла.

 

 

История началась после того, как женщина получила СМС-сообщение о том, что банковская карта недействительна.

Пенсионерке пришлось потратить огромное количество сил и нервов, чтобы доказать следующий факт: она действительно жива и может пользоваться собственной картой.

Только через 10 дней женщине удалось добиться своего «воскрешения» и разблокировать счёт, сообщаетКузнецкий рабочий.

 

«В отделе Сбербанка мне сообщили, что карта заблокирована в связи с моей гибелью».

На приёме у заместителя управляющего банка горожанке уже обещали разобраться, кто виноват в случившемся — работники банка либо нотариус, направивший им документы.



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