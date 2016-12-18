В Сбербанке россиянке сообщили, что она умерла
Как сообщила россиянка, работники Сбербанка причислили ее к мёртвым и из-за этого заблокировали карту. Когда женщина пришла в банк, чтобы разобраться, ей пояснили, что причина блокировки в том, что она … погибла.
История началась после того, как женщина получила СМС-сообщение о том, что банковская карта недействительна.
Пенсионерке пришлось потратить огромное количество сил и нервов, чтобы доказать следующий факт: она действительно жива и может пользоваться собственной картой.
Только через 10 дней женщине удалось добиться своего «воскрешения» и разблокировать счёт, сообщаетКузнецкий рабочий.
«В отделе Сбербанка мне сообщили, что карта заблокирована в связи с моей гибелью».
На приёме у заместителя управляющего банка горожанке уже обещали разобраться, кто виноват в случившемся — работники банка либо нотариус, направивший им документы.
В Росиии ликвидируют крупнейший банкГород
В Краснодаре электричка отрезала голову женщинеКриминал
В Туапсе неизвестные взорвали банкомат «Сбербанка»Происшествия
Мошенники нашли новый способ грабить банкоматыКриминал
В Краснодаре школьница осталась без зубов из-за незаконной парковкиПроисшествия
Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысячКриминал
Россиянка сгорела заживо, готовя праздничный ужинГлавное
Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападенияКриминал
Одному утонувшему ребенку в Карелии удалось дозвониться и сообщить оПроисшествия
Сбербанк в центре скандала: анкеты с личными данными клиентов попалиОбщество
Сотрудники банка инсценировали нападение, чтобы скрыть недостачу 90,6Криминал
Россияне останутся без карт «Сбербанка»Общество
Скандал в российском образовании: учительница совратила 15-летнегоГлавное
На вокзале Краснодара умерла пассажирка поезда "Сочи -Происшествия
Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезниОбщество
Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложнуюКриминал
От имени крупного банка рассылают мошеннические СМСКриминал
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублейПроисшествия
Пациентка умерла после 3 часов ожидания в коридоре больницыГород
Пациентка умерла после пластической операцииПроисшествия
18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сеструКриминал
В Хакасии пьяная женщина сожгла своего 2-месячного сына в печиКриминал
Женщина получила пенсию 32 миллиона рублей от ПФРГород
C карт россиян деньги крадут «по воздуху»Криминал
Россиянка 20 лет прятала тело убитого ею сожителяКриминал
91-летняя старушка умерла во время сексаГлавное
Банки будут блокировать карточки без ведома россиянГород
Из российского аэропорта в багаже отправили трупКриминал
Врачебная ошибка: женщина погибла, 2 месяца нося умершего ребёнкаПроисшествия
В России навсегда заблокировали 13 крупных интернет-сайтовПроисшествия
«Билайн» признал, что сотрудники воровали деньги клиентаГлавное
Полицейскому, спасавшему в наводнении в Крымске людей, нужны деньгиГород
За долги по кредиту можно бесплатно получить траурную корзинку отГород
Мать запихала ребенка в "стиралку" ради селфи (фото)Главное
Сбербанк предрек обвал рубляГлавное
В горах Сочи во время похода погибла женщинаПроисшествия
За дело жестокого убийства кота в "стиралке" взялись полицейскиеКриминал
НАСА запустило интерактивную карту МарсаСобытия
Смелая россиянка сдала в аренду свою ягодицу (фото)Город
Электронную карту ливневой канализации создадут в КраснодареИнфраструктура