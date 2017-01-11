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ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»

11-01-2017, 14:52

Как сообщается в материалах суда, заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд края 9 января.

 

ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»


По данным РБК, по причине неисполнении банком федеральных законов, регулятор отозвал лицензию у ПАО «Идея Банк» и назначил временную администрацию. По мнению регулятора, банк проводил «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».

В ЦБ считают, что деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных операций.

 

Источник: www.livekuban.ru



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