ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»
Как сообщается в материалах суда, заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд края 9 января.
По данным РБК, по причине неисполнении банком федеральных законов, регулятор отозвал лицензию у ПАО «Идея Банк» и назначил временную администрацию. По мнению регулятора, банк проводил «высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам».
В ЦБ считают, что деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных операций.
Источник: www.livekuban.ru
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