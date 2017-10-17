Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт жителей Краснодара

Клиентам банка отправляется подставная смс, в которой сообщается о зарезервированном переводе и номером телефона для отмены покупки.

Пользователи соцсетей, столкнувшиеся с данной уловкой, опубликовали скрин экрана, пишет Privet-Rostov.ru

Один из пользователей сообщил, что на телефон его жены пришло сообщение через приложение «Вайбер», которое было отправлено с номера, замаскированного под службу финансовой безопасности банка. Заподозрив подвох, мужчина перезвонил мошеннику, который стал требовать номер карты и код CVV2, указанный на обратной стороне карты. Данные действия позволяют им получить доступ к деньгам жертвы.

Россиян предупреждают, что в настоящее время ни один банк не использует для оповещений мессенджеры. Сотрудники финансовых учреждений призывают не отвечать на подобные сообщения и не звонить по указанным номерам.