Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт жителей Краснодара
Клиентам банка отправляется подставная смс, в которой сообщается о зарезервированном переводе и номером телефона для отмены покупки.
Пользователи соцсетей, столкнувшиеся с данной уловкой, опубликовали скрин экрана, пишет Privet-Rostov.ru
Один из пользователей сообщил, что на телефон его жены пришло сообщение через приложение «Вайбер», которое было отправлено с номера, замаскированного под службу финансовой безопасности банка. Заподозрив подвох, мужчина перезвонил мошеннику, который стал требовать номер карты и код CVV2, указанный на обратной стороне карты. Данные действия позволяют им получить доступ к деньгам жертвы.
Россиян предупреждают, что в настоящее время ни один банк не использует для оповещений мессенджеры. Сотрудники финансовых учреждений призывают не отвечать на подобные сообщения и не звонить по указанным номерам.
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