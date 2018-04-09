Хитрый вирус через смартфоны грабит жителей Краснодара
Хакеры уже взломали десятки тысяч смартфонов россиян.
О массовых вирусных атаках сообщили аналитики компании «Доктор Веб», эксперты компании обнаружили распространяющийся вирус-троян Android.BankBot.358.origin. Предположительно, вирус крадет информацию из приложений, выводит деньги со счетов, блокирует зараженные устройства и требует выкуп.
На сегодняшний день известно о заражении более 60 тысяч смартфонов.Данный процесс происходит с помощью смс-сообщения. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. Владельцу смартфона предлагают пройти по ссылке. Реже приходят смс-ки с предложениями от банков. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт злоумышленников, с которого на смартфон загружается вредоносное приложение, для большей убедительности используется значок настоящей программы Avito.
Запускаясь на телефоне, приложение запрашивает доступ к правам администратора устройства и делает это до тех пор, пока пользователь не согласится предоставить ему необходимые полномочия. Получив доступ, приложение показывает сообщение об ошибке и удаляет свой значок из списка программ на главном экране.
Получая доступ к услуге «Мобильный банк», вирус незаметно отправляет СМС с командами для выполнения операций в системе онлайн-банкинга. Троянец проверяет баланс карты пользователя и автоматически переводит средства на банковский счет злоумышленников.
Ущерб от действий вирусной программы по подсчетам экспертов составляет 78 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру».
Источник:Privet-Rostov.ru
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