Регистрация
Важные темы
» » Хитрый вирус через смартфоны грабит жителей Краснодара


Хитрый вирус через смартфоны грабит жителей Краснодара

9-04-2018, 09:18

Хакеры уже взломали десятки тысяч смартфонов россиян.

Хитрый вирус через смартфоны грабит жителей Краснодара


О массовых вирусных атаках сообщили аналитики компании «Доктор Веб», эксперты компании обнаружили распространяющийся вирус-троян Android.BankBot.358.origin. Предположительно, вирус крадет информацию из приложений, выводит деньги со счетов, блокирует зараженные устройства и требует выкуп.

 

 

На сегодняшний день известно о заражении более 60 тысяч смартфонов.Данный процесс происходит с помощью смс-сообщения. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. Владельцу смартфона предлагают пройти по ссылке. Реже приходят смс-ки с предложениями от банков. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт злоумышленников, с которого на смартфон загружается вредоносное приложение, для большей убедительности используется значок настоящей программы Avito.

 

Запускаясь на телефоне, приложение запрашивает доступ к правам администратора устройства и делает это до тех пор, пока пользователь не согласится предоставить ему необходимые полномочия. Получив доступ, приложение показывает сообщение об ошибке и удаляет свой значок из списка программ на главном экране.

 

Получая доступ к услуге «Мобильный банк», вирус незаметно отправляет СМС с командами для выполнения операций в системе онлайн-банкинга. Троянец проверяет баланс карты пользователя и автоматически переводит средства на банковский счет злоумышленников.

 

Ущерб от действий вирусной программы по подсчетам экспертов составляет 78 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру».

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 322
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В WhatsApp появилась новая расширенная функция

В WhatsApp появилась новая расширенная функция

Инфраструктура
О новом вирусе, крадущем деньги через телефонные звонки, предупреждают жителей Краснодара

О новом вирусе, крадущем деньги через телефонные звонки,

Криминал
Об опасном приложении для смартфонов предупреждает жителей Краснодара Роскомнадзор

Об опасном приложении для смартфонов предупреждает жителей Краснодара

Криминал
Путин поделился небольшой тайной из личной жизни

Путин поделился небольшой тайной из личной жизни

События
Хакеры готовят атаки на банковские счета россиян

Хакеры готовят атаки на банковские счета россиян

Криминал
Опасный вирус атакует компьютеры жителей Краснодара через документы Word

Опасный вирус атакует компьютеры жителей Краснодара через документы

Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт жителей Краснодара

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт жителей

Криминал
Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка

Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка

Город
Вирус-вымогатель, требующий у жертв интимные фото, терроризирует жителей Краснодара

Вирус-вымогатель, требующий у жертв интимные фото, терроризирует

Криминал
Телефоны жителей Краснодара атаковал новый банковский вирус

Телефоны жителей Краснодара атаковал новый банковский вирус

Происшествия
Раскрыта очередная хакерская схема кражи денег по номеру телефона

Раскрыта очередная хакерская схема кражи денег по номеру телефона

Криминал
WhatsApp частично станет платным

WhatsApp частично станет платным

Инфраструктура
На Россию идет опасный вирус гриппа

На Россию идет опасный вирус гриппа

Главное
Опасный вирус распространяется через личные сообщения популярной соцсети

Опасный вирус распространяется через личные сообщения популярной

Общество
Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Криминал
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в Краснодаре

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в

Город
Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах

Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах

Главное
Россиян атакует новый вирус, который ворует данные с банковских карт

Россиян атакует новый вирус, который ворует данные с банковских карт

Криминал
Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусы

Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусы

Криминал
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирус

Криминал
Мошенники нашли новый способ воровства с карточек

Мошенники нашли новый способ воровства с карточек

Криминал
Банкоматы в России атаковал опасный вирус

Банкоматы в России атаковал опасный вирус

Главное
В смартфонах на Android нашли предустановленный вирус

В смартфонах на Android нашли предустановленный вирус

Город
Новый вид мошенничества: открыв смс россияне лишаются всех денег

Новый вид мошенничества: открыв смс россияне лишаются всех денег

Криминал
Родители будут получать уведомления об оценках ребёнка в школе

Родители будут получать уведомления об оценках ребёнка в школе

Город
Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Исследователи научились видеть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Общество
В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских карт

В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских карт

Криминал
Главную опасность игры в «покемонов» назвал Роскомнадзор

Главную опасность игры в «покемонов» назвал Роскомнадзор

Общество
Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничество

Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничество

Криминал
В России появился бесплатный мобильный оператор

В России появился бесплатный мобильный оператор

Город
Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списывают деньги

Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списывают

Спорт
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступ

Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступ

Транспорт
Хакеры изобрели способ взломать миллионы iPhone и iPad

Хакеры изобрели способ взломать миллионы iPhone и iPad

Криминал
От имени крупного банка рассылают мошеннические СМС

От имени крупного банка рассылают мошеннические СМС

Криминал
Человечеству грозит ужасная эпидемия

Человечеству грозит ужасная эпидемия

Происшествия
Ученые предсказали, что мир захлестнёт опасный вирус

Ученые предсказали, что мир захлестнёт опасный вирус

Происшествия
«Билайн» признал, что сотрудники воровали деньги клиента

«Билайн» признал, что сотрудники воровали деньги клиента

Главное
Ученые обнаружили в Сибири гигантский спящий вирус

Ученые обнаружили в Сибири гигантский спящий вирус

Здоровье
Внимание! Windows 10 шпионит за пользователями

Внимание! Windows 10 шпионит за пользователями

Криминал
Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функцией

Мобильное приложение «Краснодар» пополнилось новой функцией

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+