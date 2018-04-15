Visa и Mastercard изменят правила перевода средств с карты на карту
Переводы будут проходить проще и быстрее.
Две известные платежные системы решили существенно изменить подход к переводу средств между картами. Теперь, чтобы перевести деньги с карты на карту необходимо будет знать только номер телефона держателя второй карты.
- Каждая изплатёжных систем создаст свой сервис. Куда все банки будут передавать номера телефонов владельцев. Поэтому совершить перевод можно будет, указав только номер телефона. При этом неважно, какой банк выдавал карту,- сообщают «Ведомости» соссылкой набанкиров, которым уже предложили подключится кплатформам.
Аналогичный сервис уже есть у нескольких банков, но переводы возможны только для клиентов одного банка. Платёжные системыже планируют стереть эту грань.
Источник:Privet-Rostov.ru
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