Visa и Mastercard изменят правила перевода средств с карты на карту

Переводы будут проходить проще и быстрее.

Две известные платежные системы решили существенно изменить подход к переводу средств между картами. Теперь, чтобы перевести деньги с карты на карту необходимо будет знать только номер телефона держателя второй карты.

- Каждая изплатёжных систем создаст свой сервис. Куда все банки будут передавать номера телефонов владельцев. Поэтому совершить перевод можно будет, указав только номер телефона. При этом неважно, какой банк выдавал карту,- сообщают «Ведомости» соссылкой набанкиров, которым уже предложили подключится кплатформам.

Аналогичный сервис уже есть у нескольких банков, но переводы возможны только для клиентов одного банка. Платёжные системыже планируют стереть эту грань.

Источник:Privet-Rostov.ru



