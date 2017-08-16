Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в Краснодаре

Мошенники придумали очередной способ хищения денежных средств со счетов россиян.

На этот раз злоумышленники рассылают доверчивым гражданам сообщение, в тексте которого содержится информация о мифическом переводе, произведенном со счета клиента и далее просьба связаться с банком, в случае, если абонент, получивший данное сообщение, не совершал указанной операции, пишет Privet-Rostov.ru.

При этом сообщение приходит с номера, на первый взгляд похожего на номер Сбербанка, который банк использует для сообщений об операциях с картами. Более того, для большей убедительности прикреплен логотип. По предварительной информации, рассылка проходит в мессенджере Viber.

«Аларм!!! Жулики!!! Супруга получает по Viber сообщение см фото, включая логотип Сбера. По наивности набираем номер, попадаем на автоответчик, похожий на Сбербанк и соединяемся со специалистом. И человек начинает запрашивать секретную инфу по карте. Слава богу остановились вовремя, до секретного кода, на обороте. Когда чел понял, что не прокатило, перешёл на жёсткий и грубейший мат, включая части тела и секс-ориентацию. Сбербанк присылает только СМС с номера 900. Нам же пришло в Viber и номера 9ОО (9, а затем две буквы O). Всем удачи», - рассказал в сети пострадавший Владимир Д.

В пресс-службе Сбербанка оперативно прокомментировали данную ситуацию и сообщили, что в данный момент вопросом занимаются правоохранительные органы.

«В любой ситуации нужно проявлять бдительность и соблюдать простые правила безопасности. С ними можно ознакомиться как в справочном разделе онлайн-приложений банка, а также на сайте sberbank.ru. При любых подозрениях на мошенничество или если Вы понимаете, что уже стали их жертвой, необходимо позвонить на горячую линию Сбербанка по телефону 8 (800) 555-55-50 и предпринять необходимые блокирующие меры. После чего рекомендуется обратится с соответствующим заявлением об инциденте в правоохранительные органы и банк», - прокомментировали данную ситуацию в пресс-службе Сбербанка.

Памятка

Как не стать жертвой мошенников. Советы от «Сбербанка»: