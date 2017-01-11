В России курильщикам планируют увеличить рабочий день
Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков. Время увеличится на срок, пропорциональный потраченному на курение.
Идея содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017-2022 годы, сообщает RNS. Такие меры должны привести к сокращению числа курильщиков, считает ведомство.
Напомни, ранее стало известно, что в рамках этой же концепции Минздрав предложил запретить продажу табака тем, кто родился после 2014 года.
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