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В России курильщикам планируют увеличить рабочий день

11-01-2017, 11:33

Минздрав предложил разрешить работодателям увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков. Время увеличится на срок, пропорциональный потраченному на курение.

 

 

Идея содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017-2022 годы, сообщает RNS. Такие меры должны привести к сокращению числа курильщиков, считает ведомство.

Напомни, ранее стало известно, что в рамках этой же концепции Минздрав предложил запретить продажу табака тем, кто родился после 2014 года.



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