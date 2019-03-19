Новый налог хотят обязать выплачивать жителей Краснодара

Россиян хотят выплачивать 6% в счет будущей пенсии.

Новый законопроект разрабатывают специалисты Минфина и Центробанка. Законопроект предполагает, что россиян обяжут отчислять в счет будущей 6% от зарплаты, об этом сообщаетРБКсоссылкой насобственные источники. Авторами инициативы выступило Правительство. Предполагается, что в этом случае уграждан будет возможность отказаться отего уплаты.

- Особое внимание уделяем поиску инструментов, которые позволят работникам выбрать более активную позицию вформировании собственного пенсионного капитала,—цитирует РБК пресс-службу Банка России.

Законотворцы пока не определились будет ли налог обязательным или от него можно будет отказаться.

В случае если закон будет принят, то взносы будут расти поэтапно, начиная с 1% и до 6%. Причём платить его должен будет работодатель, удерживая иззарплаты работника обозначенную долю.

Источник:Privet-Rostov.ru



