Новый налог хотят обязать выплачивать жителей Краснодара
Россиян хотят выплачивать 6% в счет будущей пенсии.
Новый законопроект разрабатывают специалисты Минфина и Центробанка. Законопроект предполагает, что россиян обяжут отчислять в счет будущей 6% от зарплаты, об этом сообщаетРБКсоссылкой насобственные источники. Авторами инициативы выступило Правительство. Предполагается, что в этом случае уграждан будет возможность отказаться отего уплаты.
- Особое внимание уделяем поиску инструментов, которые позволят работникам выбрать более активную позицию вформировании собственного пенсионного капитала,—цитирует РБК пресс-службу Банка России.
Законотворцы пока не определились будет ли налог обязательным или от него можно будет отказаться.
В случае если закон будет принят, то взносы будут расти поэтапно, начиная с 1% и до 6%. Причём платить его должен будет работодатель, удерживая иззарплаты работника обозначенную долю.
Источник:Privet-Rostov.ru
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