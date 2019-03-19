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Новый налог хотят обязать выплачивать жителей Краснодара

19-03-2019, 17:05

Россиян хотят выплачивать 6% в счет будущей пенсии.

 

Новый налог хотят обязать выплачивать жителей Краснодара


Новый законопроект разрабатывают специалисты Минфина и Центробанка. Законопроект предполагает, что россиян обяжут отчислять в счет будущей 6% от зарплаты, об этом сообщаетРБКсоссылкой насобственные источники. Авторами инициативы выступило Правительство. Предполагается, что в этом случае уграждан будет возможность отказаться отего уплаты.

 

- Особое внимание уделяем поиску инструментов, которые позволят работникам выбрать более активную позицию вформировании собственного пенсионного капитала,—цитирует РБК пресс-службу Банка России.

 

Законотворцы пока не определились будет ли налог обязательным или от него можно будет отказаться.

 

 

В случае если закон будет принят, то взносы будут расти поэтапно, начиная с 1% и до 6%. Причём платить его должен будет работодатель, удерживая иззарплаты работника обозначенную долю.

 

Источник:Privet-Rostov.ru




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