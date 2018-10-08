Списывать до 100 тысяч с зарплаты сотрудников в счет погашения долга разрешат работодателям в Краснодаре

Соответствующий законопроект одобрила Госдума.

Правки предусматривают тот факт, что в случае решения суда о взыскании долга, соответствующие документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где работает должник, сообщает журнал «Главбух». Бухгалтерия в свою очередь может удерживать процент с зарплаты должника и перечислять его кредитору. Сумма списания может достигнуть 100 тысяч рублей.

На данный момент бухгалтерия может списывать до25 тысяч рублей, сообщает «ВашГород».

Эксперты полагают, что если правки будут внесены, то это существенно снизит нагрузку на службу судебных приставов,пишетPrivet-Rostov.ru

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