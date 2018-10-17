У жителей Краснодара заберут бумажные паспорта

Бумажные паспорта планируют заменить на электронные.





Процесс перехода будет постепенным. Старт программы по замене паспортов намечен на 2021 год. Новый документ будет представлять собой пластиковую карточку со встроенный микрочипом.

Властям переход на новый вид документов будет стоить примерно 114,4 млрд. рублей. Покрыть эту сумму чиновники намерены за счет госпошлины при получении нового документа.

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Источник:Privet-Rostov.ru