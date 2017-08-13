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Хирург случайно срезал сухожилия трем пациенткам и оставил их инвалидами

Вчера, 09:51

В одной из российских больниц хирург сделал инвалидами сразу трёх своих пациенток.

 

 

Двое женщин и 15-летняя школьница обратились к нему за помощью, с жалобами на вальгусную деформацию стопы.

При удалении шишек на ступнях хирург срезал сухожилия трём пациенткам. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

В результате обе женщины и подросток стали инвалидами 3-й группы. Они не могут нормально ходить и испытывают постоянные боли.

В настоящий момент пострадавшие обратились с заявлением в полицию и в суд, сообщает Privet-Rostov.ru



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