Россиянин продает своего кота за 1 миллион рублей

Житель Ростова-на-Доу опубликовал на популярном сайте объявление о продаже своего черного кота всего за 1 миллион рублей, пишет Privet-Rostov.ru.

Как отмечает автор, кот по имени «Какашечный воин» не знает себе равных, и данная цена из-за срочности продажи. Ранее он хотел обменять его на новенький «Мерседес».