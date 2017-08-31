Россиянин продает своего кота за 1 миллион рублей
Житель Ростова-на-Доу опубликовал на популярном сайте объявление о продаже своего черного кота всего за 1 миллион рублей, пишет Privet-Rostov.ru.
Как отмечает автор, кот по имени «Какашечный воин» не знает себе равных, и данная цена из-за срочности продажи. Ранее он хотел обменять его на новенький «Мерседес».
«Очередная» жертва огромной змеи на пляже попала на видеоСобытия
Россиянин заставил продавцов «Магнита» продать ему молоко бесплатноОбщество
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества приКриминал
Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. ВидеоТранспорт
Оголившегося «терминатора» задержали в центре городаСобытия
Россиянин переделал «Оку» в «Hummer» и покорил соцсетиСобытия
Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от ДТПТранспорт
Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии.События
Жуткий удар по коту шокировал горожанСобытия
ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецовПроисшествия
В России появился Антихрист Люциферович ДемонСобытия
19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтактеКриминал
Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионовОбщество
Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собакуОбщество
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».Общество
Живодёр в прямом эфире убил котаГород
Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложилГород
Шок: Россиянин насмерть забил своего 10-месячного сына об угол кроватиКриминал
Житель Новороссийска предлагает миллион нашедшему его матьПроисшествия
Строительная компания приняла на работу кота с окладом 400 тысячСобытия
Новая оптическая иллюзия покоряет сетьСобытия
Полицейские обещают миллион за поимку опасного преступника изКриминал
ДПС-ники прославились на всю страну вымогая взятку. ВидеоГлавное
Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничествоКриминал
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью АвитоКриминал
ФСО закупила хлыст и колготы почти на миллион рублей в резиденциюИнфраструктура
Ребёнок на час: родители сдавали дочь в аренду через сайт объявленийПроисшествия
Россиянин голыми руками задушил бешеного волкаПроисшествия
Россиянин нашел на улице миллион рублей и отнес его в полициюСобытия
Газпром продает свою базу отдыха в Темрюкском районеГород
Россиян возмутили новые правила на AvitoГород
Россиянка продает свою невинность за iPhone 6s или поездку в ДомбайСобытия
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
Мужчина хочет получить с "Ашана" миллион за выпитого "Крота"Происшествия
Россиянам готовят антикризисное предложение - гроб напрокатПроисшествия
Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на ЗемфируСобытия
За дело жестокого убийства кота в "стиралке" взялись полицейскиеКриминал
Работающим пенсионерам перестанут платитьГород
Уборщица крупного банка с помощью веника вынесла миллион рублейКриминал
Россияне пытаются распродать бытовую технику, купленную на волнеГород