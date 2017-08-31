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Россиянин продает своего кота за 1 миллион рублей

Вчера, 09:28

Житель Ростова-на-Доу опубликовал на популярном сайте объявление о продаже своего черного кота всего за 1 миллион рублей, пишет Privet-Rostov.ru.

 

 

Как отмечает автор, кот по имени «Какашечный воин» не знает себе равных, и данная цена из-за срочности продажи. Ранее он хотел обменять его на новенький «Мерседес».



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