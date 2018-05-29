Обладательница звания «Мисс Россия-2006» побаловала поклонников фото без трусиков

Горячая ростовчанка снялась для журнала «MAXIM».

Откровенные фото Татьяна Котова опубликовала на своей странице в соцсетях.

Фотосессия яркой блондинки была сделана в жаркой Испании, на берегах Андалусии.

Поклонники по достоинству оценили снимки Котовой, оставив в комментариях массу лайков и сообщений, восхваляющих формы Татьяны.

- Великолепное произведение природы!!! Тело-совершенное... Чувствуется порода, в хорошем смысле этого слова... Несмотря на зашкаливающую сексуальность, любуюсь и восхищаюсь Вами!!!,- написала в соцсети поклонница «Мисс России-2006».

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Источник:Privet-Rostov.ru