Обладательница звания «Мисс Россия-2006» побаловала поклонников фото без трусиков
Горячая ростовчанка снялась для журнала «MAXIM».
Откровенные фото Татьяна Котова опубликовала на своей странице в соцсетях.
Фотосессия яркой блондинки была сделана в жаркой Испании, на берегах Андалусии.
Поклонники по достоинству оценили снимки Котовой, оставив в комментариях массу лайков и сообщений, восхваляющих формы Татьяны.
- Великолепное произведение природы!!! Тело-совершенное... Чувствуется порода, в хорошем смысле этого слова... Несмотря на зашкаливающую сексуальность, любуюсь и восхищаюсь Вами!!!,- написала в соцсети поклонница «Мисс России-2006».
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